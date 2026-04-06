Desarrollo rural: Formosa impulsa la capacitación técnica para fortalecer la producción y el trabajo local

El Gobierno de Formosa realizó una jornada técnica en la chacra de un productor local, ubicada en el barrio Pasarela de Buena Vista. La actividad fue organizada por el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Misión Tacaaglé y se enfocó en el manejo de enfermedades y la cosecha de mamón.

Participaron productores de la zona, junto a representantes de la Comisión de Fomento y del Concejo Deliberante de Buena Vista, además de técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente, en un encuentro orientado a mejorar las prácticas productivas.

El coordinador general de los CEDEVAs, Federico De Pedro, destacó la importancia de los espacios de capacitación en el territorio y subrayó el rol estratégico del trabajo de extensión, especialmente a través de módulos demostrativos en campos de productores, que permiten transferir conocimientos y resultados validados hacia la comunidad rural.

En esa misma línea De Pedro remarcó el impacto de las políticas públicas promovidas por el Gobierno de la Provincia de Formosa, orientadas a fortalecer el desarrollo de pequeños y medianos productores.

Ya durante la capacitación, el ingeniero Elías López, técnico del CEDEVA Misión Tacaaglé, presentó los avances del trabajo con el cultivo de mamón tanto en predios institucionales como en campos de productores asociados. En su exposición, detalló las tareas realizadas desde la implantación del cultivo en septiembre de 2025, incluyendo prácticas de plantación, manejo del riego, control de malezas, monitoreo de plagas y enfermedades, fertilización, aplicaciones fitosanitarias y raleo de frutos.

El especialista indicó que, al acercarse la cosecha, es clave cuidar la sanidad del cultivo mediante un seguimiento constante para detectar a tiempo problemas en hojas y frutos. Recomendó prácticas como el deshoje y el raleo, y aplicar tratamientos químicos solo cuando sea necesario y siguiendo criterios técnicos.

La jornada incluyó una instancia práctica sobre los parámetros de cosecha para consumo en fresco. Se trataron aspectos clave como el momento óptimo de recolección, técnicas para evitar daños en la fruta, procesos de lavado y desinfección, y criterios de selección, envasado y presentación comercial.

Posteriormente, los participantes recorrieron una plantación que, actualmente en su segundo ciclo productivo tras una poda de renovación. Este módulo permitió observar el comportamiento del cultivo en distintas etapas y analizar los resultados de las prácticas de manejo implementadas.

Como cierre, se ofreció una degustación de fruta fresca y jugos preparados con distintos híbridos de mamón, con el objetivo de promover nuevas formas de consumo en fresco. La iniciativa busca diversificar el aprovechamiento del cultivo, más allá de la tradicional elaboración de dulces en almíbar con frutos verdes.

Desde el CEDEVA destacaron que estas jornadas son fundamentales para fortalecer los vínculos entre productores, técnicos e instituciones, promover el intercambio de conocimientos y mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Además, señalaron que constituyen una herramienta clave para llevar la innovación y los avances tecnológicos al territorio y favorecer el desarrollo sostenible de las economías regionales.