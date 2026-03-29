Formosa: desarrollan acciones para potenciar el trabajo rural y garantizar buenas prácticas laborales

En el marco del Operativo RuralEs RENATRE 2026, el organismo desarrolló una agenda de actividades en Formosa destinada a promover el trabajo registrado y difundir los principales programas que actualmente impulsa el registro. La provincia tuvo una participación activa, acompañando la iniciativa para fortalecer la formalización laboral en el sector rural y acercar herramientas a trabajadores y empleadores locales.

La jornada inició con una reunión, encabezada por el gobernador de la provincia Gildo Insfrán y el ministro de la producción y ambiente, Lucas Federico Rodríguez y las autoridades del operativo. En el encuentro, se detallaron los alcances del operativo para la registración y acompañamiento en el sector. Asimismo, se intercambiaron temas vinculados a la prevención del trabajo infantil y la capacitación técnico-profesional, con el objetivo de fortalecer las habilidades de las personas trabajadoras en la provincia.

Posteriormente, las actividades continuaron en un encuentro junto a productores locales en el salón de la Sociedad Rural de Formosa (SRF), donde se abordó la situación actual de la actividad rural en la región. Además, se presentaron los programas de Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) y el Programa de Empleo Rural (PER), herramientas claves para la modernización y formalización del trabajo en el campo.

En este contexto, se destacó que la Sociedad Rural de Formosa fue la primera entidad certificada en PLS del país, siendo un hito que refuerza el compromiso del sector con el trabajo registrado y las buenas prácticas laborales.

Además, se firmó un convenio de colaboración entre ambas partes, a fines de implementar capacitaciones conjuntas destinadas a mejorar las competencias de los trabajadores y productores de la provincia.

La jornada cerró con una charla colaborativa sobre “Identificación Individual Electrónica”, a cargo del Dr. Facundo Galvani, representante del SENASA.

De las actividades formaron parte el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri; los directores José Voytenco y Carolina Llanos; la gerenta general Sol Henchoz; junto a autoridades provinciales y referentes del sector, entre ellos Karina Vega, Natalia Sánchez Jauregui, Celso Coronel, Alfredo Maglietti y Alberto Dansey.

Estas iniciativas ratifican el compromiso institucional con la transparencia, la promoción del trabajo digno y el fortalecimiento de la calidad de vida de trabajadores y productores rurales en toda la provincia de Formosa.

En qué consiste el Operativo RuralEs

El Operativo RuralEs es una iniciativa del RENATRE que se implementa en distintas provincias del país con el objetivo de acercar el organismo a las zonas rurales. A través de una agenda de actividades territoriales, el programa promueve el trabajo registrado, difunde derechos y obligaciones laborales y facilita el acceso a trámites y beneficios para trabajadores y empleadores.

Además, genera espacios de capacitación, asesoramiento y articulación con gobiernos locales y actores del sector, con el fin de fortalecer la formalización del empleo y mejorar las condiciones laborales en el ámbito rural.