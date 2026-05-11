Llega Bad Gyal a Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena 2026

Bad Gyal vuelve a Argentina y se presenta en el Movistar Arena. (Crédito de foto: Bad Gyal)

La escena urbana argentina se prepara para recibir a una de las figuras más disruptivas de la última década. Bad Gyal, la artista española que logró fusionar como nadie el dancehall, el reguetón y el R&B, confirmó su regreso a Buenos Aires. La cita será el próximo 14 de octubre y marcará un hito en su carrera local, ya que se presentará por primera vez en el imponente escenario del Movistar Arena.

Entradas y localidades para Bad Gyal

La venta general ya está habilitada y el interés del público sugiere que los tickets podrían agotarse. Para quienes deseen asistir, las entradas se pueden adquirir exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

En cuanto a los valores y la distribución del lugar, se manejan distintas categorías para asegurar que todos los seguidores puedan disfrutar del show:

Campo Delantero: $95,000 + servicio (para quienes buscan la máxima cercanía).

Campo Trasero: $65,000 + servicio.

Plateas Bajas: Desde $85,000 hasta $110,000 + servicio, según la ubicación.

Plateas Altas: Desde $45,000 + servicio (la opción más accesible).

Póster de Bad Gyal para fecha en Movistar Arena. (Crédito de foto: Bad Gyal)

Bad Gyal en una gira global

Originaria de Barcelona, Bad Gyal irrumpió en 2016 con una propuesta transgresora que rápidamente la convirtió en un ícono de la música urbana global. Tras el éxito rotundo de su álbum debut La Joia, la cantante llega para presentar su segundo trabajo de estudio, titulado MÁS CARA. Este nuevo proyecto, definido por ella misma como su "dream playlist", es una evolución sofisticada donde explora géneros como el merengue house y el shatta jamaiquino, reafirmando su lugar como referente femenina con una puesta en escena audaz y de gran despliegue visual.

Este recital no es un evento aislado, sino que forma parte de su ambicioso “Más Cara World Tour 2026”. La gira, que ya recorrió puntos clave en Miami, Puerto Rico y España, busca consolidar su dominio escénico a nivel internacional. En este tour, Bad Gyal no solo repasa sus nuevos tracks como “Un Coro y Ya :)” o “La Iniciativa”, sino que celebra su trayectoria junto a una producción de primer nivel que incluye colaboraciones (en estudio) con leyendas como Ozuna y Chencho Corleone. Sin dudas, la noche del 14 de octubre será una exhibición de lujo, sensualidad y cultura callejera en el corazón de Buenos Aires.