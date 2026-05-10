Otro crucero del terror: un brote de norovirus afecta a más de 100 personas en el Caribe

El Caribbean Princess, de la empresa Princess Cruises, se convirtió en escenario de una nueva emergencia sanitaria tras confirmarse un brote de norovirus que afectó a 102 pasajeros y 13 tripulantes. El viaje había partido de Fort Lauderdale el 29 de abril con más de 3.100 personas a bordo.

Según trascendió, desde los primeros días de navegación comenzaron a registrarse síntomas de gastroenteritis aguda, como vómitos, fiebre y deshidratación. Ante la rápida propagación, la compañía reforzó los protocolos de limpieza y suspendió actividades grupales, intentando contener el foco infeccioso.

Qué es el norovirus

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El norovirus, conocido por su alta resistencia y capacidad de contagio en espacios cerrados, es uno de los principales responsables de brotes en cruceros. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este tipo de episodios se repite cada año en distintas embarcaciones. En este caso, el brote representa alrededor del 3,3% de los pasajeros y el 1,2% de la tripulación. En este marco, los afectados fueron aislados en sus camarotes, donde recibieron atención médica básica y recomendaciones de hidratación.

Otro crucero del terror: un brote de norovirus afecta a más de 100 personas en el Caribe

La empresa informó que se recolectaron muestras biológicas para identificar el origen del brote y garantizar que no se repita en futuros itinerarios. Además, se reforzó la comunicación con las autoridades sanitarias estadounidenses.

Cómo continúa la situación del crucero

El Caribbean Princess tiene previsto atracar en Puerto Cañaveral este lunes 11 de mayo. Allí será recibido por equipos especializados que realizarán una inspección profunda y una limpieza integral antes de autorizar su próxima salida. Este episodio no es aislado: en marzo, otro crucero de la misma compañía, el Star Princess, registró 153 casos de norovirus durante un viaje por el Caribe. El CDC contabiliza al menos cuatro brotes en cruceros estadounidenses en lo que va de 2026.

El Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) del CDC monitorea permanentemente estas situaciones, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar estándares de higiene en la industria.

Expertos en salud pública advierten que el norovirus puede transmitirse fácilmente a través de alimentos, agua o superficies contaminadas, lo que exige medidas extremas de higiene en contextos de alta concentración de personas. Aunque los síntomas suelen durar entre uno y tres días, en adultos mayores y personas con condiciones preexistentes pueden derivar en complicaciones más serias. Por ello, la atención médica inmediata es clave para evitar cuadros graves.