Ver fútbol en vivo por Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Magis TV es ilegal: por qué no hacerlo

Los riesgos de ver fútbol por sitios piratas

Mirar fútbol en estos días no es un asunto tan sencillo. Existen varias plataformas y servicios premium que se dividen las transmisiones de las principales competencias, por lo que poder contratar todos estos servicios es un desafío muy difícil de asumir en lo económico para muchas personas. No obstante, ver los encuentros por señales piratas implica riesgos que por varios motivos son complejos de atender.

Para algunas personas la pasión pasa por poder ver a su equipo cada fin de semana por el torneo de primera división, mientras hay quienes tienen su corazón en el ascenso. También están aquellos que priorizan el fútbol europeo, donde se destacan los jugadores argentinos en torneos como la Premier League, la liga española, la Serie A o la Champions League a nivel continental. Cada una con sus propias particularidades.

Por qué no ver fútbol por Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV o Magis TV

En este escenario de vías legales caras, surgen plataformas como Fútbol Libre y Xuper TV. Fútbol Libre funciona como un sitio que reúne enlaces a transmisiones deportivas alojadas en servidores de terceros sin contar con autorización. En cambio, Xuper TV -al igual que otras aplicaciones similares- brinda acceso sin costo a canales y eventos deportivos pagos, como la Champions League, a través de archivos descargados desde fuentes externas a las tiendas oficiales.

River vs Boca en el superclásico.

El problema central es que estas alternativas son ilegales. No poseen derechos de transmisión, por lo que infringen la propiedad intelectual. De hecho, distintas resoluciones judiciales y acuerdos internacionales han promovido el bloqueo de este tipo de servicios en países como Argentina, con el objetivo de combatir la piratería digital.

Riesgos de descargar Fútbol Libre y Xuper TV

Sin embargo, el peligro no es solo legal. Expertos en ciberseguridad señalan que el uso de aplicaciones como Fútbol Libre o Xuper TV puede dejar a los usuarios expuestos a malware, robo de información personal y problemas en sus dispositivos. Esto sucede porque, al no estar disponibles en tiendas oficiales, se instalan mediante archivos APK de procedencia desconocida, lo que elimina controles básicos de seguridad.

Además, estas aplicaciones pueden contener troyanos, spyware u otros programas que se ejecutan en segundo plano sin el consentimiento del usuario, afectando tanto la privacidad como el rendimiento del equipo. En algunos casos, incluso pueden convertir el dispositivo en parte de redes maliciosas o sustraer datos sensibles, como contraseñas.

La idea de “ver gratis” termina siendo engañosa: el costo puede ser mucho más alto en términos de seguridad digital e incluso de posibles consecuencias legales. A esto se suma que la calidad de transmisión suele ser deficiente, con interrupciones, demoras o baja resolución, muy lejos de lo que ofrecen los servicios oficiales.