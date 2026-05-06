Totalmente gratis: la Orquesta del Teatro Colón tocará en la Feria del Libro con entrada gratuita

El próximo viernes 8 de mayo, el Teatro Colón llega a la 50.° Feria del Libro de Buenos Aires con un show completamente gratis de la Orquesta de Cuerdas de su Instituto Superior de Arte. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de grandes clásicos y empezar el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires de una forma diferente.

Orquesta del Teatro Colón en la Feria del Libro: cómo es la programación

El concierto comenzará a las 20.30 hs y será en la Pista Central para darle cierre a la 50° edición de la Feria del Libro. El programa que ofrecerá la Orquesta del ISA del Teatro Colón cuenta con obras importantísimas, como:

Pequeña serenata nocturna de Wolfgang Mozart.

Movimientos de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y de las Estaciones porteñas de Ástor Piazzolla.

Un cierre con Pizzicato-Polka de Johann Strauss II.

Cómo conseguir las entradas gratis

El evento busca ser un broche de oro para la edición histórica de uno de los eventos literarios más importantes del año. El concierto será de libre acceso, mientras que el ingreso a la Feria del Libro también será libre y gratuito entre las 20 y las 22 hs. Por lo que la experiencia total será completamente gratis.

Cuándo estará Mo Yan: el Premio Nobel llega a la Feria del Libro

Si bien el show de la Orquesta del Teatro Colón funcionará como uno de los grandes cierres en la tercera semana, todavía quedan algunos eventos destacados en la Feria del Libro que terminará oficialmente el lunes 11 de mayo.

Durante el fin de semana visitará La Rural el autor chino Mo Yan, ganador del Premio Nobel de Literatura. El escritor se presentará el sábado 9 de mayo a las 19 hs en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo en lo que será una oportunidad única para escuchar a una de las personas más importantes de la literatura contemporánea mundial.

Autor de obras como Sorgo Rojo, Cambios y Ranas, Mo Yan se considera un referente del "realismo alucinatorio", de acuerdo a la Academia Sueca, por logran mezclar en sus obras cuentos populares, historia y actualidad. Sus influencias declaradas incluyen a Gabril García Márquez, León Tolstói y William Faulkner.