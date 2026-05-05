Defensas de EAU derriban misiles y drones; Teherán niega haber atacado

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo el martes que sus sistemas de defensa aérea estaban haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán.
Sin embargo, el mando militar conjunto de Irán señaló que sus fuerzas armadas no habían llevado a cabo ninguna operación con misiles o drones contra los EAU en los últimos días.
Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones de ninguna de las partes.
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Un portavoz del cuartel general iraní Khatam al-Anbiya también advirtió de una "respuesta contundente" si hay alguna acción desde los EAU contra la república islámica.
Ha sido el segundo día consecutivo en que los EAU informan de haber sido atacados tras cuatro semanas de relativa calma desde que Estados Unidos anunció un alto el fuego.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU dijo en un comunicado que los ataques constituían una grave escalada y suponían una amenaza directa para la seguridad del Estado, añadiendo que se reservaban el ""pleno y legítimo derecho" a responder.
Emiratos Árabes Unidos había informado el lunes que sus defensas aéreas hicieron frente a amenazas de misiles y drones, y que los bomberos combatieron un incendio en una importante zona industrial petrolera tras un ataque con drones que, según las autoridades, provenían de Irán.
Con información de Reuters