Defensas de EAU derriban misiles y drones; Teherán niega haber atacado

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ‌dijo el ‌martes que sus sistemas de defensa aérea estaban haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

Sin embargo, el mando militar conjunto de Irán señaló que sus ​fuerzas armadas ⁠no habían llevado a cabo ‌ninguna operación con misiles o ⁠drones contra los ⁠EAU en los últimos días.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones ⁠de ninguna de las ​partes.

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Un portavoz del cuartel ‌general iraní Khatam al-Anbiya ‌también advirtió de una "respuesta contundente" si ⁠hay alguna acción desde los EAU contra la república islámica.

Ha sido el segundo día consecutivo ​en que ‌los EAU informan de haber sido atacados tras cuatro semanas de relativa calma desde que Estados Unidos anunció un ⁠alto el fuego.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU dijo en un comunicado que los ataques constituían una grave escalada y suponían una amenaza directa para la seguridad del ‌Estado, añadiendo que se reservaban el ""pleno y legítimo derecho" a responder.

Emiratos Árabes Unidos había informado el lunes que sus defensas aéreas hicieron frente a ‌amenazas de misiles y drones, y que los bomberos combatieron un incendio en ‌una ⁠importante zona industrial petrolera tras un ataque con drones ​que, según las autoridades, provenían de Irán.

Con información de Reuters