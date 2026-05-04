Putin declara cese fuego para conmemorar derrota Alemania nazi, Zelenski anuncia medida propia

El presidente ruso Vladimir Putin mantiene una reunión en Moscú.

​El presidente Vladimir Putin declaró el lunes un alto el fuego de dos días en el conflicto ‌con Ucrania, el ‌8 y 9 de mayo, para conmemorar el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Volodimir Zelenski, en tanto, declaró que Ucrania respetaría un alto el fuego a partir de la medianoche del martes ​5 de mayo.

El ⁠Gobierno de Moscú añadió que contaba con que ‌la parte ucraniana hiciera lo mismo y ⁠que Rusia lanzaría un ataque ⁠masivo de misiles de represalia contra el centro de Kiev si su vecino intentaba perturbar las celebraciones del Día ⁠de la Victoria.

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"A pesar de los medios de ​que disponemos, Rusia se ha abstenido ‌anteriormente de llevar a cabo ‌tales acciones por motivos humanitarios", señaló en un comunicado, ⁠añadiendo, no obstante, que estaba dispuesta a actuar si no se respetaba el alto el fuego.

"Advertimos a la población civil de Kiev y al personal ​de las ‌misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de abandonar la ciudad de manera oportuna", señaló.

Zelenski, en un mensaje publicado en Telegram, señaló por su parte que Rusia no había respondido a los ⁠llamamientos de Kiev para un alto el fuego y que seguía adelante porque considera que "la vida humana es incomparablemente más valiosa que la 'celebración' de cualquier aniversario".

"En este sentido, anunciamos un régimen de silencio a partir de las 00.00 horas de la noche del 5 al 6 de mayo", ‌escribió.

Zelenski no dio un plazo para el alto el fuego, pero afirmó que Ucrania "actuaría de forma simétrica a partir del momento especificado".

En declaraciones anteriores, Zelenski había desestimado la tregua propuesta por Rusia, cuyos detalles aún no estaban claros ‌en ese momento, calificándola de "poco seria".

Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo, día en ‌que la Unión ⁠Soviética firmó la rendición de Alemania en 1945.

Tradicionalmente celebra un desfile militar, pero afirma ​que la conmemoración de este año no contará con material militar debido a la amenaza de una mayor actividad "terrorista" ucraniana.

Con información de Reuters