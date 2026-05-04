A un mes del Mundial: se separó una figura de la Selección Argentina

Luego de cuatro semanas de relación, hubo una crisis en la pareja que no se pudo remediar.

Después de confirmar su romance con la influencer y creadora de contenido digital española Adriana Lobaz a través de fotos en redes sociales, los medios españoles confirman que Alejandro Garnacho, figura de la Selección Argentina con chances de ir al Mundial de Estados Unidos 2026, se separó. Sí bien no se sabe el motivo de la separación, hay un rumor sobre una posible infidelidad de parte de ambos.

El vínculo de ambos fue muy mediático, se mostraron juntos de vacaciones y en salidas, lo que generó repercusiones en redes sociales, trayendo nuevamente la relación con Eva García al presente. Además, los medios hacían una especial mención acerca de la atención por los lujos que rodeaban la relación, según los medios, Garnacho le habría hecho costosos regalos a Adriana Lobaz, entre ellos intervenciones estéticas y otros obsequios de alto valor. Estos detalles, que rápidamente se viralizaron en redes, alimentaron aún más la exposición mediática de la pareja.

La noticia llega tras su escandalosa ruptura con Eva García, madre de sus hijos, también vinculada a una infidelidad. Aunque parecía que el futbolista disfrutaba de su soltería, el periodista Roberto Antolín afirmó que Garnacho no quería formalizar la relación para mantener ese estilo de vida. Sin embargo, las relaciones anteriores del futbolista ya habían atravesado varias crisis previas, muchas de ellas expuestas en redes sociales, como por ejemplo con Eva, donde ambos dejaron de seguirse en más de una oportunidad y estuvo rodeada de versiones sobre terceros en discordia, lo que, afirman los medios, terminó de desgastar el vínculo.

Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz: ¿Fin del amor?

Tras el escándalo por su separación de Eva García a comienzos de la pretemporada con Manchester United a mediados de 2025, marcado por rumores de infidelidad y la aparición de una tercera persona, Valentina Centoira, con quien Garnacho habría interactuado en redes en plena crisis, el futbolista parecía haber reorganizado su vida amorosa con la llegada de Adriana. De hecho, la nueva pareja se mudó junta a Londres.

Sin embargo, la convivencia no habría sido suficiente ya que en las últimas semanas crecieron los rumores de ruptura. Garnacho dejó de seguir a la influencer en redes y, según medios españoles, la separación sería total. Gracias a que la pareja no se volvió a mostrar junta públicamente, los medios españoles confirman la versión de que el vínculo ya llegó a su fin.