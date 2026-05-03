Juana Viale cuestionó a Boggiano por defender la censura de Milei a los periodistas.

El economista Miguel Boggiano, asesor de Javier Milei y parte de su círculo de confianza, buscó justificar la censura que el Presidente ejecutó contra los periodistas a quienes les retiró la acreditación a Casa Rosada, en un acto inusitado desde que existe la Sala de Prensa. Lo hizo en el último programa de La Noche de Mirtha, donde estuvo como invitado junto a Luciana Geuna, Julián Weich y María O'Donnell.

En ese sentido, sostuvo que "si alguien tiene sospechas de espionaje, es probable que cancelen" los permisos de los trabajadores de prensa, una acción que será "imagino, temporalmente" ya que "si lo cancelan definitivamente me parece que no tiene sentido", aunque le pareció acertada la medida "para rever quién es cada uno".

Los invitados de La Noche de Mirtha para este sábado 2 de mayo.

Juana Viale y María O'Donnell cruzaron a Boggiano

Luego de esgrimida esa opinión, Juana Viale lo interrumpió y le hizo una pregunta al hueso: "Pero te hago una consulta, si vamos con la premisa de sospecha por ejemplo con Adorni y todas las situaciones donde no hay una claridad, es también una sospecha. ¿Él debería correrse, o lo deberían correr, por una sospecha?".

"Eso lo determinará la Justicia, es una denuncia", arguyó Boggiano, quien indicó: "Tampoco se puede condenar o ya poner el mote final si es culpable o no, como en el caso de Luciana (Geuna), porque hasta ahora lo que hay es una denuncia". Sin embargo, O'Donnell tomó la palabra para cuestionarlo: "Pero el Presidente de la Nación sacó no sé cuántas publicaciones tanto en X como en Instagram poniendo a Luciana con traje naranja de presidiaria".

Tras un "bueh" por lo bajo y desviar la mirada, la conductora de Acá en más prosiguió observando que Milei en esos posteos ponía "cosas de Inteligencia Artificial, señalando que tiene que estar presa; la cantidad de años que deberían darle y simulando que Luciana ya estaba presa".