Kimi lidera el campeonato por veinte puntos.

A pesar del aviso de McLaren con el triunfo de Lando Norris en la carrera sprint, Mercedes volvió a dominar este fin de semana en el GP de Miami, donde Andrea Kimi Antonelli se anotó su tercera pole consecutiva en la Fórmula 1. El joven de 19 años venía de ganar en las dos citas anteriores y se había hecho con la punta del campeonato superando a George Russell, que inicialmente parecía ser el candidato del equipo al título.

Si bien el piloto italiano no tuvo una buena largada este domingo en el Autódromo Internacional de Miami, terminó haciéndose con la victoria con una notable recuperación y una estrategia que le permitió recuperar el liderato después de su parada en boxes. Como resultado, Antonelli fue el primero en cruzar la línea de meta y, de esta manera, se convirtió en el primer piloto en la historia de la máxima categoría en ganar tres carreras consecutivas habiendo salido desde la pole.

Otra consecuencia del triunfo de Kimi en la ciudad de Florida es que estiró su ventaja en el campeonato, ya que ahora se mantiene en lo alto con 100 puntos, mientras que Russell está segundo con 80 tras terminar cuarto este domingo. Sin dudas, el inicio de temporada no podría ser mejor para el joven talento de Mercedes, que fue la gran apuesta de Toto Wolff para cubrir la partida de Lewis Hamilton a Ferrari.

Aunque Antonelli no logró obtener victorias en la temporada pasada, sí mostró una notable evolución, con su primer podio en Montreal con un tercer lugar y su mejor resultado en el GP de Brasil, donde terminó segundo en la etapa final del calendario. Por otra parte, la situación del italiano también es un llamado de atención para Russell, que se quedó fuera del podio en las dos últimas fechas.

De hecho, actualmente la distancia entre ambos pilotos es de 20 puntos, aunque todavía queda por definirse qué es lo que sucederá cuando llegue la gira por Europa, en la que Kimi no tuvo buenos resultados en 2025. En la temporada pasada, el borgoñés no sumó puntos en Ímola –fuera del calendario este año–, Mónaco, Barcelona, Austria, Silverstone, Bélgica y Países Bajos, es decir, en siete de los diez destinos europeos que tuvo la pasada edición de la F1.

Antonelli es el primer piloto en llegar a los 100 puntos en cuatro fechas desde 2016.

Posiciones de la F1 el GP de Miami