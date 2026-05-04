"Las tarifas son impagables": el Norte Grande impulsa una ley para frenar el impacto en sus habitantes

A raíz del impacto en las tarifas de luz del Gobierno libertario, desde el Norte Grande buscan como iniciativa de generar un esquema más equitativo con una propuesta legislativa que permita reducir el costo de la electricidad en las provincias del norte del país. Esta iniciativa se da en consonancia con el proyecto de los legisladores de Formosa, que presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Es inviable para nuestras provincias”, sostuvo la senadora nacional Lucia Corpacci, a Agenfor, al explicar que las condiciones climáticas obligan a un mayor consumo eléctrico tanto en verano como en invierno. En muchas zonas, además, no existe acceso a gas natural, lo que incrementa la dependencia de la electricidad. La propuesta contempla subsidios segmentados: un 50% para familias de menores ingresos y un 35% para sectores medios, ya que se han vuelto "totalmente impagables".

La iniciativa, impulsada por Graciela de la Rosa, Graciela Parola y Luis Basterra, propone un régimen por 15 años (prorrogable) que otorgue un 50% de descuento en la tarifa durante los meses de mayor consumo a usuarios con ingresos menores a tres canastas básicas. Además, cuestiona medidas del Gobierno nacional como la quita de subsidios y el encarecimiento del costo de la energía.

El impacto en el Norte Grande Argentino

El Norte Grande Argentino enfrenta una situación particular: temperaturas extremas y menor infraestructura energética en comparación con otras regiones del país. Esto genera un escenario donde los aumentos tarifarios tienen un impacto más profundo en la economía doméstica.

Corpacci advirtió que, de mantenerse este esquema, el pago de las facturas será cada vez más difícil para amplios sectores de la población. Incluso lanzó una advertencia contundente sobre posibles consecuencias sociales: el crecimiento de conexiones ilegales al sistema eléctrico.

De esta manera, el proyecto ahora busca respaldo en el Congreso, donde distintos bloques analizan alternativas para contener el impacto de las tarifas. La iniciativa de tarifa eléctrica diferenciada se suma a un debate más amplio sobre el esquema de subsidios y el rol del Estado en la regulación de los servicios públicos. Mientras tanto, la discusión pone en foco las desigualdades regionales y la necesidad de políticas específicas para territorios con condiciones estructurales distintas.

Formosa garantiza la tarifa eléctrica más baja del país para usuarios con subsidios

En medio de los reiterados aumentos en el servicio eléctrico a nivel nacional, que impactan de forma directa en el bolsillo de los usuarios, un relevamiento ubicó a Formosa como la provincia con la tarifa más baja del país para quienes cuentan con subsidios. El informe fue elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios, tomando un consumo promedio de 265 kWh mensuales, la factura media a nivel nacional alcanza los $59.433. En contraste, en Formosa el costo es de $24.426 para abril de 2026, lo que marca una diferencia significativa y la posiciona como la jurisdicción con la energía eléctrica más accesible del país para usuarios subsidiados.