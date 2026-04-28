Tarifazos de energía: desde Formosa crecen las críticas a Milei por el costo de la luz y el impacto en los hogares

El conflicto por las tarifas eléctricas en Formosa escaló en los últimos días, luego de que se conociera que los costos de generación aumentaron más del 2000% y los de transporte un 6000% en los últimos tres años. Estas subas impactan de manera directa en las facturas de los usuarios locales, mientras que desde la provincia sostienen que la responsabilidad es del Gobierno nacional.

En diálogo con Agenfor, la diputada provincial Claudia Villarruel remarcó que los aumentos en las tarifas responden a definiciones adoptadas a nivel nacional, no provincial. Fue así que la legisladora, quien se desempeñó como titular del ente regulador local, explicó que el proceso eléctrico se divide en tres etapas: generación, transporte y distribución.

Según detalló, las dos primeras dependen de la órbita nacional, mientras que la distribución está a cargo de cada provincia. En ese marco, señaló que la Ley 24.065 “establece el nuevo régimen del marco regulatorio del sistema eléctrico nacional”, donde la generación “es de interés general” y tanto el transporte como la distribución “tienen características de servicios públicos”.

Cómo se define el precio de la energía

Villarruel precisó que el valor de la electricidad se determina a través de CAMMESA, en coordinación con la Secretaría de Energía de la Nación. En ese sentido, explicó que “cada tres meses” se fija “un precio que se llama estacional, que es obligatorio para las distribuidoras aplicarlo en cada una de las facturas”.

Por eso, sostuvo que ni Formosa ni ninguna de las distribuidoras provinciales son formadoras de precios y reiteró que "el precio viene impuesto por una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que es la Nº 22/26, que está vigente para este trimestre, y eso es obligatorio para las distribuidoras".

La diputada también se refirió a las modificaciones en el esquema de subsidios impulsadas por el Gobierno nacional. El sistema cambió y se creó lo que son los subsidios focalizados, en donde se abarca a los anteriores N2 y N3 dentro de este padrón. Además, se estableció entonces un subsidio diferenciado de acuerdo a los meses del año, donde se calificó a la provincia de Formosa como una zona muy cálida, y fija un subsidio de 550 kWh para los meses de diciembre, enero y febrero..

Sin embargo, advirtió que en meses con altas temperaturas como marzo y abril ese beneficio fue reducido: "Ese subsidio fue quitado, por lo que de 550 kWh pasamos a 150 subsidiados y ese es el impacto que hoy está teniendo el usuario en la factura".

Reclamo por tarifas diferenciadas

Ante este complejo escenario, se impulsa desde la provincia la creación de un esquema diferencial para el Norte Grande que contemple las particularidades climáticas de la región. Al ser Formosa una jurisdicción electrodependiente, se advirtió que la falta de una tarifa diferenciada provoca que el costo del servicio se dispare, lo que generaría un impacto crítico y directo en la economía de las familias que no pueden afrontar los aumentos actuales.

Asimismo, se cuestionó la orientación de las políticas energéticas del Gobierno nacional y se señaló que estas responden a una lógica de mercado basada en la oferta y la demanda en lugar de concebir la electricidad como un servicio público esencial. Estas críticas se hicieron extensivas al desfinanciamiento en áreas sensibles como la discapacidad, las universidades, la ciencia y la salud pública, y se subrayó que este enfoque perjudica severamente a los sectores que más necesitan del acompañamiento del Estado.