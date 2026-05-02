Colapinto terminó décimo en la sprint.

Después de cinco semanas sin ver una largada, la Fórmula 1 finalmente ha vuelto con el Gran Premio de Miami, que se disputa bajo el formato sprint, por lo que este viernes apenas hubo una sesión de prácticas libres. En la sprint shootout, Franco Colapinto tuvo una notable actuación, superando los dos recortes y clasificando en el octavo lugar, de manera que quedó posicionado en la cuarta fila detrás de Lewis Hamilton.

El inicio de la carrera sprint resultaba prometedor para el piloto argentino en el Autódromo Internacional de Miami, pero el haber largado bien lo terminó perjudicando este sábado. Y es que Franco quedó metido en la pelea entre Hamilton y Max Verstappen y tuvo que frenar para evitar un contacto que lo deje afuera de la carrera, lo que le costó la posición con Pierre Gasly, que se mantuvo octavo durante las 19 vueltas.

Adelante, Lando Norris sostuvo la pole con una buena largada, pero Andrea Kimi Antonelli, que salía segundo, no largó rápido y fue superado por varios coches y cayó al quinto lugar, aunque logró recuperarse un puesto. Oscar Piastri y Charles Leclerc se perfilaron como los principales contendientes para el vigente campeón del mundo, pero fueron cediendo terreno con el paso de las vueltas.

De ahí que la sprint haya sido una procesión durante varios giros hasta que Verstappen y Hamilton retomaron su disputa por el sexto lugar en la octava vuelta, lo que terminó con el neerlandés superando al inglés en la vuelta 10. Mientras tanto, Antonelli trataba de defender su cuarto puesto contra Russell y tuvo varias salidas de la pista, lo que hizo que recibiera una advertencia con la bandera blanca y negra y, finalmente, recibiera una sanción de cinco segundos después de cruzar la línea de meta.

Sin rival que pueda superarlo, Norris firmó y se quedó con la tercera sprint de la temporada con un tiempo de 1:32.914, seguido en el podio por Piastri (+3.766s) y Leclerc (+6.251). Por su parte, Russell (+12.951s) y Verstappen (+13.639s) quedaron cuarto y quinto, respectivamente, por la penalización de Antonelli (+13.777s), que cayó al sexto delante de Hamilton (+21.665s) y Gasly (+30.525s), mientras que Colapinto (+36.970s) terminó décimo detrás de Isack Hadjar (+35.346s), quien le ganó la novena posición en las últimas vueltas.

Los pilotos que puntuaron en la sprint del GP de Miami.

Posiciones de la F1 tras la carrera sprint de Miami