Norris no quiere que Verstappen abandone la F1.

La nueva era de la Fórmula 1 no tuvo un buen recibimiento, siendo especialmente criticada por fanáticos y por la mayoría de los pilotos, entre los que Max Verstappen lleva su lucha a otro nivel. El neerlandés señaló en reiteradas ocasiones que evalúa retirarse de la máxima categoría a fin de año si el reglamento no cambia, calificando al certamen como la “Fórmula E con esteroides” debido a la importancia que se dio a la parte eléctrica y la gestión de energía.

En este contexto, Lando Norris, quien venció al piloto neerlandés en la temporada pasada para obtener su primer título en la F1, remarcó la gran pérdida que sufriría el deporte en caso de que Max confirme su retiro. “Sería una pena para el deporte, se le echaría en falta, si eso llegara a suceder, porque probablemente sea uno de los mejores pilotos que se hayan visto jamás en la Fórmula 1”, afirmó el británico en declaraciones rescatadas por Sky Sports.

Si bien Norris mantuvo una fuerte rivalidad con Verstappen en los últimos años, ambos comparten una amistad y llevan temporadas compitiendo codo a codo. De ahí que el inglés considere que no sería una pérdida solo para la F1, sino también para el resto de los pilotos: “Creo que sería una pena para nosotros porque, aunque a veces nos complica la vida muchísimo, siempre es muy divertido competir contra él y siempre mola correr contra alguien que ha ganado cuatro campeonatos”.

A pesar de todo esto, el vigente campeón del mundo piensa que el as de Red Bull es libre de decidir cómo quiere continuar su carrera por todo lo que hizo en la competencia. “Max se ha ganado el derecho a irse y hacer lo que quiera”, afirmó Lando, que todavía cree que puede haber chances de que Verstappen no abandone el certamen y se quede a pelearla con Red Bull por algún tiempo más.

“Me acaban de decir que él mismo ha dicho que quiere ganar su quinto campeonato del mundo en este momento, así que estoy seguro de que se quedará más tiempo de lo que la gente dice”, reveló Norris. Cabe mencionar que el neerlandés amagó con irse definitivamente al mundo de las carreras de resistencia, donde compite con su propio equipo y un Mercedes AMG GT3 ploteado con los colores de Red Bull.

Max y Lando fueron los principales contendientes del 2025.

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