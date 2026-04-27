El GP de Turquía tuvo nueve ediciones.

El hecho de que Madrid sea la nueva sede del GP de España a partir de esta temporada hace que el Circuito de Barcelona-Cataluña no vaya a continuar en el calendario del 2027, algo que dejó un hueco en la agenda. Si bien la semana había comenzado con rumores, el viernes finalmente se confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía a la Fórmula 1, donde ocupará el lugar de Barcelona en la próxima temporada de la misma manera en que Portugal reemplazará a Países Bajos.

Lo curioso es que el Istambul Park no es un circuito histórico, puesto que su primera edición fue en 2005 y se mantuvo vigente hasta 2011, aunque eso no quita que hayan pasado algunas cosas llamativas en el trazado. En primer lugar, el máximo ganador del GP de Turquía no es un campeón del mundo, sino el brasileño Felipe Massa, que ganó en tres ocasiones consecutivas entre 2006 y 2008, mientras que el segundo en el ranking es Lewis Hamilton con sus triunfos del 2010 y 2020.

Y es que ese es otro aspecto interesante del Circuito de Estambul, que fue uno de los que acudió a la ayuda de la F1 cuando surgió la pandemia del Covid-19, por lo que formó parte de los campeonatos del 2020 y 2021. De hecho, el trazado turco es uno de los pocos circuitos en que no ganó Max Verstappen, quien tiene como mejor resultado el segundo lugar del 2021, año en que su RB16B corrió con una inolvidable decoración blanca especial que quedó grabada en la retina de los fanáticos.

Paradójicamente, Hamilton obtuvo su último campeonato del mundo en 2020, mismo año en que ganó el GP de Turquía, que en esa ocasión tuvo a Lance Stroll como poleman, siendo su única pole en su carrera cuando Aston Martin todavía llevaba el nombre de Racing Point. Otro dato curioso es que el récord de vuelta lo tiene Juan Pablo Montoya, quien marcó un tiempo de 1:24.770 al mando del McLaren MP4-20 en la edición inaugural del 2005.

En cuanto al circuito propiamente dicho, se trata de uno de los pocos trabajos bien valorados del ingeniero Hermann Tilke, que también fue autor de los trazados de Yas Marina y Sochi Autodrom. Por otra parte, Istambul Park cuenta con la icónica Curva 8, un enorme viraje a izquierdas con cuatro puntos de ápex que representa un desafío para los pilotos por el aumento de la fuerza G en los vértices.

Así se vio la livery especial de Red Bull en Turquía 2021.

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