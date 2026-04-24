La dura crítica de un expiloto de la F1 contra Verstappen: "No puede ganar"

Verstappen analiza su salida de la F1 a fin de año.

Desde antes de que inicie la nueva era de la Fórmula 1, Max Verstappen siempre se mostró en contra del reglamento técnico actual, que tiene como diferencial aumentar el protagonismo de la parte electrónica de las unidades de potencia. Tanto para el piloto de Red Bull como para muchos fanáticos, la máxima categoría está perdiendo su atractivo, en especial con el monótono inicio de temporada que tuvo este año.

En este sentido, uno de los expilotos que sigue observando lo que sucede en la competencia es Gijs van Lennep, quien tuvo un irregular paso por la F1 entre 1971 y 1975, participando en apenas ocho carreras. Durante una entrevista con Motorsport, el neerlandés apuntó contra el rumbo que tomó el certamen: “Como piloto nunca estás contento con ese sistema tonto. O, en realidad lo digo mal, demasiado sistema político. Eso es simplemente: política”.

Para el dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, el espíritu de la F1 comenzó a perderse con la implementación de las reglas energéticas. “Cada vez más eléctrico. Sí, entonces ya no puedes conducir. Si la batería está vacía, el coche no funciona”, agregó antes de referirse a los problemas que está teniendo Verstappen con esta nueva normativa, el motivo principal que podría hacer que el neerlandés abandone la competencia a fin de año.

“Ya no estás ocupado en conducir, sino en gestionar esa batería. Así que no estoy contento con ello, y Max obviamente tampoco. Pero hoy en día casi ninguno lo está ya. Y si las diferencias de velocidad son demasiado grandes, además también es peligroso”, afirmó Van Lennep. En relación con su compatriota, el expiloto remarcó que Verstappen pertenece a la élite de pilotos, pero eso no le será suficiente para triunfar este año.

“Si Max no tiene el mejor coche, puede hacer lo que quiera, pero entonces no puede ganar. Pero curiosamente, el mejor piloto a menudo también está en el mejor coche”, reflexionó, nombrando a campeones de la talla de Niki Lauda, Michael Schumacher y Ayrton Senna, entre otros. De ahí que el neerlandés considere que no hay un mejor piloto de la F1, sino nombres que dominaron toda una era con la ayuda de un buen coche.

El neerlandés está noveno en la tabla.

La advertencia de Piastri sobre la salida de Verstappen

Oscar Piastri, uno de los contendientes al campeonato de la temporada pasada, fue consultado recientemente sobre la posible salida de Max Verstappen, lo que considera que será una gran pérdida para la F1. “Sería una pena para el deporte perder a Max, especialmente también en este punto de su carrera. Sería una gran pérdida para el deporte en su conjunto”, afirmó el piloto de McLaren, que advirtió que “no daría una gran imagen” de la F1 dejar ir a su piloto estrella.