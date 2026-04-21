Verstappen no tiene una buena relación con Russell.

Al cabo de apenas tres fechas, la nueva era de la Fórmula 1 no fue bien recibida por la mayoría de los pilotos y aficionados, siendo solamente los simpatizantes de Mercedes los que están contentos con la actual normativa técnica. De hecho, Max Verstappen, uno de los pilotos más queridos del momento, manifestó en reiteradas ocasiones que podría llegar a despedirse del certamen a fin de año en caso de que no se cambie el reglamento.

Si bien el accidente de Oliver Bearman llevó a que la normativa sea revisada durante este mes y que tenga cambios para el regreso de la F1 en Miami, todavía no hay garantías de que el piloto neerlandés vaya a continuar en 2027. Justamente sobre esto habló George Russell, uno de los pocos rostros felices que tiene la temporada debido, especialmente, a su buen inicio del campeonato que lo posiciona en el segundo lugar y como uno de los candidatos al título.

En declaraciones rescatadas por Motorsport, el británico fue consultado acerca del impacto que podría tener una salida sensible como la de Verstappen para la máxima categoría, pero su respuesta fue un dardo al tetracampeón del mundo. “La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto”, lanzó inicialmente el piloto de Mercedes, que tiene un historial de enfrentamientos con la estrella de Red Bull.

A pesar de su rivalidad, el inglés también mostró cierta cautela al señalar que no le gustaría dejar de competir contra el neerlandés. “No quieres perder a Max, porque creo que todos disfrutamos compitiendo contra él”, agregó Russell, que procedió a señalar que el enojo de Verstappen se debe a que no tiene el coche ganador y trazó un paralelismo con lo sucedido en la temporada 2022, en la que dominó durante gran parte del calendario.

“A mí tampoco me gustaba conducir el coche de 2022 cuando rebotaba y destrozaba la espalda de todos. El coche era grande, pesado y no precisamente agradable de conducir en las curvas rápidas, pero entonces él no tenía las mismas quejas, porque estaba ganando”, sumó. Por último, George también fue comprensivo con la posible decisión de Max de dejar la F1, en especial porque ya conquistó lo que quería conquistar.

“En cierto momento llegas a un punto de tu carrera en el que ya no queda mucho por lograr en la Fórmula 1. Ha marcado todas las casillas”, reflexionó Russell, que señaló que quizá podría ir por los récords, pero sabe que eso no es algo que le importe mucho al tetracampeón. De ahí que haya cerrado con la posibilidad de que se marche a las carreras de resistencia definitivamente: “Si pilotar en la Nordschleife le dibuja una sonrisa, entonces lo entiendo perfectamente”.

El británico está segundo en el campeonato.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026