México cierra preparación para Mundial con goleada ante Serbia

​La selección de fútbol de México cerró el jueves su preparación para el Mundial con un abultado ‌triunfo de 5-1 ‌ante Serbia, con dos autogoles incluidos, en un partido disputado frente a su afición.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Ciudad de México. Tras enfrentar a Sudáfrica ​en actividad del ⁠Grupo A, se medirá a Corea del Sur ‌el 18 de junio en el estadio Guadalajara, ⁠y cerrará la fase de ⁠grupos ante República Checa el 24 de junio en el estadio Ciudad de México.

En el partido disputado en el ⁠estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro ​de México, Serbia se puso en ‌ventaja a los 19 minutos ‌cuando Petar Stanic ganó el balón a los ⁠defensores Johan Vásquez y Jesús Gallardo, y definió dentro del área ante la salida del portero Raúl Rangel.

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La selección mexicana empató a los 34 minutos con ​un remate ‌de cabeza de Vásquez tras centro enviado por Brian Gutiérrez.

Tras el empate, México empezó a dominar el encuentro y encontró el segundo gol en una jugada desafortunada de la defensa de ⁠Serbia en la que el zaguero Stefan Bukinac anotó en su propia portería al retrasar el balón a su portero Filip Stankovic en tiempo de reposición de la primera parte.

Rául Jiménez metió el tercer gol a los 57 minutos en una jugada fortuita donde el balón le rebotó en ‌el tobillo izquierdo después de que Julián Quiñones estrelló su disparo en el poste izquierdo.

México registró el cuarto gol a los 71 minutos en un tiro de esquina en el que Adem Avdic metió el balón a su ‌propia portería al desviar el centro enviado por Alexis Vega desde el sector derecho.

Vega estuvo cerca de anotar el quinto ‌gol a los ⁠78 minutos con un disparo que se estrelló en el travesaño.

El último gol de ​México lo anotó Luis Chávez a los 90 minutos con un potente disparo de zurda desde fuera del área tras un débil rechace defensivo.

Con información de Reuters