La FIA apunta contra Red Bull: el reclamo por la actitud de Max Verstappen en el GP de Japón

El neerlandés tachó a un periodista en vivo.

Tras perder su quinto campeonato de la Fórmula 1 contra Lando Norris por tan solo dos puntos en el GP de Abu Dhabi, Max Verstappen fue uno de los protagonistas en la conferencia de prensa postcarrera. Durante dicha sesión, un periodista británico, claramente contento con la consagración de su compatriota, le marcó al de Red Bull que posiblemente había perdido el título por su incidente con George Russell en el GP de España, donde una sanción le costó varias posiciones y puntos clave.

Disgustado ante la pregunta de Giles Richards de The Guardian, el piloto neerlandés se limitó a contestar: “Te olvidas de todas las demás cosas que pasaron en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso vendría”. El asunto no había pasado a mayores por fuera de las repercusiones que generó en las redes sociales y en algunos portales, pero todo escaló con la presencia del periodista en la rueda de prensa del GP de Japón.

Aunque el tetracampeón del mundo no tenía pactada una participación en la conferencia de prensa oficial de la F1, sí tenía programada un encuentro con los medios organizada por Red Bull. De ahí que Verstappen haya mostrado su poder para negarse a contestar preguntas mientras que Richards se encuentre dentro de la sala, lo que justificó diciendo: “Cuando haces esa pregunta y te ríes en mi cara, es evidente que la hiciste con mala intención. En ese momento, demuestra una enorme falta de respeto. Si no me respetas, ¿por qué te voy a respetar?”.

Si bien la rueda de prensa continuó con total normalidad una vez que el británico abandonó la sala, lo cierto es que la escena produjo una mayor repercusión en el paddock y, aunque no hubo sanciones por parte de la FIA, sí hubo un llamado de atención a la escudería austriaca. Así lo dio a conocer GPBlog, donde se confirmó que la federación se comunicó con Red Bull para hacerle saber que no estaban contentos con el comportamiento del neerlandés.

De hecho, dicho medio menciona que el tema se discutió en el Consejo Asesor de Medios de la F1, aunque el asunto no escaló a mayores por fuera de esto. Por lo tanto, Verstappen mantiene su postura de negarse a hablar con Richards, a la vez que el silencio de la F1 muestra una pasividad que muchos relacionan con el plan de no hacer enojar al campeón, que estaría a un paso de abandonar la competencia con el nuevo reglamento técnico.

Verstappen planea seguir su carrera en certamenes de resistencia.

Verstappen, implicado en la normativa de la F1 2026

Sin acción este mes, la Fórmula 1 tuvo una reunión con los equipos para determinar los cambios en el discutido reglamento, un asunto en el que el tetracampeón estuvo presente. “Con Max llevamos hablando mucho, desde los inicios de estas reglas. Entiendo su frustración y él comprende el marco de las reglas. En la reunión se mostró muy interesado en aportar sugerencias. Es el mejor piloto del momento y debe ser escuchado. Su voz tiene un peso”, afirmó Stefano Domenicali, presidente de la F1.