Trump dice que habló con Xi sobre la venta de armas a Taiwán y que pronto se decidirá

El presidente Donald Trump dijo el viernes que había hablado sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán con el presidente chino, Xi Jinping, durante las conversaciones mantenidas en Pekín, y que pronto tomaría una decisión al respecto, lo que pone de relieve un punto conflictivo en las relaciones entre Estados Unidos y China.
En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso de China, Trump dijo que él y Xi hablaron "mucho sobre Taiwán", pero añadió que no creía que hubiera conflicto sobre el tema. Dijo que no había llegado a ningún compromiso con Xi respecto a Taiwán.
Trump también dijo que Xi le preguntó directamente si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de que China atacara la isla, pero que se negó a responder.
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"Solo hay una persona que lo sabe, y esa soy yo. Soy la única persona", dijo Trump. "Esa pregunta me la hizo hoy el presidente Xi. Le dije: 'No hablo de eso'".
China reclama Taiwán como parte de su territorio y se opone desde hace tiempo a la venta de armas estadounidenses a la isla, algo que Pekín considera una injerencia en sus asuntos internos. Estados Unidos, a pesar de carecer de relaciones diplomáticas formales con Taiwán, sigue siendo su principal valedor internacional y su mayor proveedor de armas.
Con información de Reuters