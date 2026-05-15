Trump dice que habló con Xi sobre la venta de armas a Taiwán y que pronto se decidirá

FOTO DE ARCHIVO. Una pantalla de televisión muestra la retransmisión en directo de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en una peluquería de Taipéi, Taiwán

El presidente Donald Trump ‌dijo el viernes ‌que había hablado sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán con el presidente chino, Xi Jinping, durante las conversaciones mantenidas en Pekín, y que pronto tomaría una decisión al respecto, ​lo que ⁠pone de relieve un punto conflictivo ‌en las relaciones entre Estados ⁠Unidos y China.

En declaraciones ⁠a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso de China, ⁠Trump dijo que él y ​Xi hablaron "mucho sobre Taiwán", pero ‌añadió que no creía ‌que hubiera conflicto sobre el tema. ⁠Dijo que no había llegado a ningún compromiso con Xi respecto a Taiwán.

Trump también dijo que Xi ​le preguntó ‌directamente si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de que China atacara la isla, pero que se negó a responder.

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"Solo hay ⁠una persona que lo sabe, y esa soy yo. Soy la única persona", dijo Trump. "Esa pregunta me la hizo hoy el presidente Xi. Le dije: 'No hablo de eso'".

China reclama Taiwán como parte de su ‌territorio y se opone desde hace tiempo a la venta de armas estadounidenses a la isla, algo que Pekín considera una injerencia en sus asuntos internos. ‌Estados Unidos, a pesar de carecer de relaciones diplomáticas formales con Taiwán, sigue siendo ‌su principal ⁠valedor internacional y su mayor proveedor de armas.

Con información de Reuters