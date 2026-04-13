Las dudas sobre el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 tras la salida de Gianpiero Lambiase: “Última palabra”

Max y "GP" ganaron cuatro títulos en la F1.

Una de las noticias más impactantes que se han dado en la última semana fue la confirmación de que Gianpiero Lambiase abandonará su puesto en Red Bull a finales del 2027, indicando el final de su histórica asociación con Max Verstappen. El ingeniero ha trabajado codo a codo con el piloto desde su arribo a la escudería austriaca en 2016 y ambos se convirtieron en una de las mejores duplas de trabajo en la Fórmula 1.

Con cuatro títulos conseguidos entre 2021 y 2024, la salida del británico había comenzado a rumorearse después de que el piloto neerlandés perdiera el campeonato en 2025 con Lando Norris, con una diferencia de apenas dos puntos. El llanto desconsolado de “GP” había sido una señal para muchos, que interpretaron una posible despedida, sobre todo por las complicaciones de salud de su mujer que lo habían forzado a ausentarse en dos fechas.

En medio de una temporada marcada por las dudas sobre el nuevo reglamento técnico, el anuncio de la salida de Lambiase fue un bombazo en Red Bull, en especial porque el ingeniero se unirá a McLaren en 2028. Sobre todo esto fue consultado Jos Verstappen, el padre del tetracampeón del mundo, que se refirió a cómo seguirá la carrera de su hijo una vez que se desvincule de su ingeniero de pista.

“Creo que las cosas han cambiado. Especialmente después de cuatro campeonatos, han logrado mucho juntos. La última palabra la tiene Max, pero simplemente creo que continuará”, afirmó el expiloto en diálogo con RaceXpress. Esta respuesta viene de una declaración de Max dada a Ziggo Sports a finales del año pasado: “Solo trabajo con 'GP'. En cuanto él pare, yo también paro”.

Claro que Lambiase no parará, sino que cambiará de equipo y me mudará a McLaren, justamente la escudería que destronó a Red Bull. Sin embargo, esto no es un inconveniente para Verstappen, puesto que Jos confirmó que era algo sabido por ellos. “Lo entendemos y también le hemos dicho que debe aprovechar esa oportunidad con ambas manos. Por lo demás, le corresponde a Red Bull reemplazarlo”, cerró.

Los números de Lambiase en la F1.

La F1 cambiará el reglamento

Durante los últimos días, se confirmó que la reunión de la F1, la FIA y los equipos ha llevado a aceptar una serie de modificaciones en el reglamento de esta temporada, que ha sido muy criticado, sobre todo tras el accidente de Oliver Bearman. Si bien no hay detalles oficiales, se sabe que los cambios serán aplicables a partir de la siguiente fecha, es decir, del GP de Miami, que se disputará entre el 1º y 3 de mayo.