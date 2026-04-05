El llamado de atención de Max Verstappen sobre su posible retiro de la Fórmula 1: “Otros proyectos”

El neerlandés está a 60 puntos de la punta de la tabla.

Las tres primeras fechas de la nueva era de la Fórmula 1 no dejaron buenas sensaciones, con un reglamento fuertemente criticado después de lo sucedido con Oliver Bearman en el GP de Japón. En este contexto, Max Verstappen es uno de los principales críticos de la normativa técnica impuesta por la FIA, algo que ha manifestado desde su anuncio en 2023 y que ha tomado más fuerza después de la caída de rendimiento de Red Bull.

Y es que el piloto neerlandés marcha noveno en el campeonato con apenas 12 puntos, con un sexto lugar en Melbourne, un abandono en Shanghái y un octavo puesto en Suzuka. De ahí que Verstappen considere que esta podría ser su última temporada en la máxima categoría, debido especialmente a que no está disfrutando del deporte como antes, tal como lo dejó claro en una reciente entrevista con la BBC.

“Uno se pregunta si vale la pena o si disfruto más estando en casa con mi familia o si disfruto más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo”, afirmó el tetracampeón del mundo. Para muchos, esto se relaciona con el descontento que tiene ante la falta de resultados del RB22, pero Max afirmó que puede aceptar no ser protagonista en las carreras, pero el problema es no poder disfrutar de toda la experiencia que significa estar en la F1.

“Soy muy realista y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1. Pero al mismo tiempo, cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de toda la fórmula que hay detrás, no resulta natural para un piloto de carreras”, agregó. Por lo tanto, el factor fundamental es la falta de competitividad que promueve el nuevo reglamento, donde Mercedes tiene dominio absoluto y ganar posiciones resulta muy complicado.

“Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que tienes que competir. Es realmente anticonducción. Entonces, llega un punto que simplemente no es lo que quiero hacer”, advirtió Verstappen. Con cuatro títulos en su haber, el neerlandés no necesita demostrar nada, por lo que divertirse es lo menos que espera en la competencia, lo que lleva a la posibilidad de que su retiro de la F1 sea una puerta de ingreso a otro certamen.

“Tengo muchos otros proyectos que me apasionan. En las carreras de GT3, no solo compito yo mismo, sino también el equipo. Es muy bonito y divertido desarrollarlo. Y realmente quiero seguir desarrollándolo en los próximos años”, sumó Max. De hecho, Verstappen tiene confirmada su participación en la clasificación de las 24 Horas de Nürburgring entre el 18 y 19 de abril.

Verstappen corrió este martes en Nürburgring-Nordschleife.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026