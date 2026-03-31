Red Bull rompe el silencio sobre el posible retiro de Max Verstappen de la F1: "Nuestras conversaciones"

Verstappen tiene contrato en Red Bull hasta 2028.

La nueva era de la Fórmula 1 no cayó bien a varios pilotos, entre ellos algunos de los principales protagonistas de la temporada pasada, tales como Lando Norris y Max Verstappen. El primero señaló hace poco su disgusto con el nuevo reglamento, mientras que el otro ya se había mostrado en contra en 2023, año en que anunció la modificación de la normativa técnica con el fin de alcanzar una era de mayor sostenibilidad.

Y es que los motores actuales cuentan con mayor energía eléctrica, lo que hizo que el piloto neerlandés considere a la nueva F1 como una “Fórmula E con esteroides”, además de hacer constantes referencias al Mario Kart por el modo turbo. Al disgusto que Verstappen ya tenía de antemano con el reglamento se suma la falta de resultados del RB22, lo que lo llevó a considerar su retiro al final de la temporada.

“No es algo sano en este momento, porque no lo estoy disfrutando. Y entonces uno se pregunta: ¿merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte?”, planteó Max el domingo tras quedar octavo en el GP de Japón. Justamente sobre esto habló Laurent Mekies, quien es consciente de que su mejor piloto puede llegar a irse cuando termine el campeonato.

Y es que, a pesar de que su contrato vence en 2028, el tetracampeón del mundo tiene una cláusula de rescisión en caso de no llegar a mitad de año entre los tres mejores, por lo que el director de Red Bull trató de calmar las aguas. “No estamos hablando en absoluto de esos aspectos”, comenzó el ingeniero francés, que resaltó que espera que este mes de inactividad en la máxima categoría los ayude a mejorar el coche y darle una mejor versión del RB22.

“Tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy seguro de que cuando le demos un coche rápido, Max estará mucho más contento. Cuando le demos un coche con el que pueda empujar y con el que pueda marcar la diferencia, será un Max más feliz. Así que, sinceramente, ese es el tema principal de nuestras conversaciones ahora mismo”, agregó. De esta manera, el GP de Miami a inicios de mayo podría ser clave para el futuro de Verstappen, que fue protagonista en ninguna de las tres carreras iniciales del año.

El neerlandés está noveno en el campeonato.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026