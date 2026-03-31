Cansado de la Fórmula 1: el inaudito saludo de Max Verstappen a Pierre Gasly en el GP de Japón

Verstappen tres puntos abajo de Gasly en el campeonato.

Desde que se anunció el cambio de la normativa técnica en 2023, Max Verstappen manifestó su posición en contra de las modificaciones en el reglamento, sobre todo porque presentía que la Fórmula 1 iba a perder su espíritu característico. Con el inicio de la nueva era en este 2026, el europeo parece haber acertado, puesto que las carreras no tuvo un buen recibimiento, mucho menos las clasificaciones, por no hablar de los riesgos que tienen los pilotos con los nuevos monoplazas.

Una muestra de esto se dio este domingo con el accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón, donde el piloto neerlandés volvió a padecer el pobre rendimiento del RB22, que volvió a tener problemas con el Alpine de Pierre Gasly. Tal como había sucedido en Shanghái, Verstappen tuvo una marcada rivalidad con el francés en el Circuito de Suzuka, en donde tuvo que recuperarse desde el decimotercer lugar que ocupó en la grilla de partida.

Si bien ganó varias posiciones en el inicio de la carrera, el tetracampeón del mundo se quedó atorado detrás del A526, incluso después de la parada en boxes y se pasó toda la carrera intentando ganarle el séptimo puesto. De hecho, hubo un momento en el que Verstappen logró superar a Gasly, pero este recuperó rápidamente la posición, momento en el que el de Red Bull sorprendió con un inaudito saludo a su excompañero.

Y es que cuando le pasó Pierre por al lado, Max agitó la mano en dirección al Alpine a modo de saludo, una imagen que llamó la atención de los periodistas, que no perdieron la oportunidad de preguntarle al respecto al neerlandés en la zona mixta. Fue ahí cuando recalcó que la F1 actual no es favorable para los rebases y, tras haber confirmado su teoría, simplemente se dedicó a completar la carrera sin intentar pasar nuevamente al francés.

“Simplemente no puedes adelantar. Bueno, sí puedes adelantar, pero entonces no tienes batería en la siguiente recta. Así que lo intenté una vez solo para ver, así que lo pasé en la chicana final, pero luego sí, no tienes batería en la siguiente recta. Así que pensé: ‘hasta luego’”, afirmó Verstappen. Además, el tetracampeón, que terminó octavo en Japón, puso en duda su continuidad en la máxima categoría de cara al 2027.

Gasly manejó a Verstappen durante toda la carrerea.

La respuesta de Verstappen sobre el accidente de Bearman

Después del GP de Japón, Max Verstappen mantuvo un diálogo con Motorsport en la zona mixta, donde le nombraron la diferencia de velocidad que había entre Oliver Bearman y Franco Colapinto cuando se dio el accidente del británico. Al respecto, el neerlandés respondió: “Eso es lo que pasa con estas cosas. Quiero decir, un piloto está completamente atascado sin potencia básicamente, y luego el otro usa el modo hongo (en referencia al Mario Kart) y puede haber 50 km/h, 60 km/h de diferencia. Es realmente mucho”.