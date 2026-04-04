Descuentos del Banco Nación y Modo en supermercados para abril 2026: cómo obtenerlos

Durante el mes, las promociones incluyen reintegros en días específicos y condiciones que apuntan a maximizar el ahorro en compras habituales

Los descuentos del Banco Nación en conjunto con MODO vuelven a posicionarse como una de las opciones más buscadas para ahorrar en alimentos durante abril 2026. Con beneficios en supermercados y mayoristas, las promociones incluyen reintegros y condiciones específicas que permiten reducir el gasto mensual.

Descuentos del Banco Nación con MODO: qué promociones hay en abril 2026

Durante abril, el Banco Nación mantiene una serie de beneficios vigentes en supermercados y comercios de cercanía. El más destacado es el reintegro del 30% todos los miércoles, una promoción que se aplica en locales adheridos y que permite un ahorro significativo en compras de alimentos.

Este beneficio cuenta con un tope de devolución de $12.000 por cliente por cada miércoles. Para acceder, es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, utilizando la aplicación MODO y escaneando el código QR al momento de abonar.

Además, la promoción no se aplica a pagos realizados con saldo en cuenta, ya que exige seleccionar la tarjeta correspondiente dentro de la billetera digital. La vigencia de este beneficio se extiende hasta el 31 de mayo de 2026.

Cómo aprovechar los descuentos del Banco Nación en supermercados

Para acceder a los descuentos del Banco Nación, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos. En primer lugar, contar con una cuenta monetaria activa en la entidad y tener instalada la app MODO BNA+.

Al momento de realizar la compra, el pago debe efectuarse escaneando el QR del comercio desde la aplicación y eligiendo la tarjeta participante. Este paso es clave, ya que los beneficios no se aplican si se utiliza otra billetera o si se paga directamente con saldo en cuenta.

Los reintegros no son inmediatos. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a BNA+. En el caso de tarjetas adicionales, el titular debe tener también una cuenta en el banco para recibir el beneficio.

Entre los comercios adheridos se encuentran cadenas reconocidas de todo el país, lo que amplía las posibilidades de aprovechar estas promociones en compras habituales.

Qué otros descuentos hay los sábados y para jubilados

Además del beneficio principal de los miércoles, el Banco Nación ofrece otras promociones durante abril. Los sábados, se aplica un reintegro del 10% sin tope, lo que representa una alternativa atractiva para quienes realizan compras durante el fin de semana.

En este caso, el beneficio admite tanto tarjetas de débito Mastercard como tarjetas de crédito Visa y Mastercard, siempre utilizando MODO para concretar el pago mediante QR. Esta promoción tiene vigencia hasta el 25 de abril de 2026.

Con promociones en supermercados y comercios de cercanía, estos beneficios incluyen reintegros

Por otro lado, existe un beneficio específico para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco. De lunes a viernes, este grupo accede a un 5% de descuento con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000.

Aunque esta promoción tiene vigencia hasta fines de marzo, forma parte del esquema habitual de beneficios que el banco suele renovar, orientado a acompañar el consumo en sectores específicos.

Claves para obtener los descuentos con MODO en abril

El uso de MODO es central para acceder a todos los descuentos. La billetera digital permite gestionar los pagos y seleccionar las tarjetas correspondientes, asegurando que la operación cumpla con las condiciones de cada promoción.

Otro aspecto importante es verificar que el comercio esté adherido antes de realizar la compra. Supermercados, mayoristas y tiendas de cercanía forman parte de esta red, lo que facilita el acceso a los beneficios en distintas ciudades del país.

En un contexto donde el consumo busca optimizar recursos, los descuentos del Banco Nación con MODO se consolidan como una herramienta clave para reducir gastos en al