Adiós a las alacenas tradicionales: la nueva tendencia en cocinas para 2026

Cómo transformar tu cocina con módulos verticales y estantes abiertos.

Las tradicionales alacenas que durante años formaron parte de las cocinas argentinas comienzan a quedar atrás. Para 2026, la tendencia más fuerte propone un cambio que va más allá del diseño: se trata de optar por soluciones de guardado que sean más funcionales, abiertas y que generen un efecto visual más liviano.

La arquitecta Constanza Delgado, autora del libro Diseño para el bienestar. Espacios que activan el cerebro, reducen el estrés y mejoran la salud, explicó que este cambio no implica perder espacio para guardar, sino adoptar una organización diferente y más eficiente.

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En lugar de las alacenas tradicionales, aparecen las despensas modernas, módulos verticales y estantes abiertos. Estas nuevas opciones se adaptan a las necesidades actuales, ofreciendo un mayor orden, más espacio útil y una estética mucho más limpia y moderna.

Las despensas pueden incorporar puertas lisas o de vidrio, iluminación interna y estantes deslizables, y pueden ubicarse de forma independiente o integradas a un lateral de la cocina. Este diseño permite mantener el orden y facilita el acceso a los elementos guardados, evitando tener que estirarse o subirse a una silla para alcanzar objetos al fondo.

Las despensas modernas reemplazan a las alacenas tradicionales con estilo.

Además, estas piezas generan una mayor amplitud visual que mejora la sensación de espacio. La pared sobre la mesada no queda vacía, sino que se aprovecha con revestimientos destacados, estantes livianos o rieles para colgar utensilios, siempre con la idea de aligerar el sector superior sin perder practicidad.

Más que eliminar las alacenas, la tendencia invita a re imaginarlas para lograr cocinas más prácticas, organizadas y visualmente abiertas. El objetivo es adaptarse a la vida cotidiana y a nuevas formas de habitar estos espacios tan importantes del hogar.

Esta revolución en el guardado ya está en marcha y promete transformar para siempre la manera en que usamos y disfrutamos la cocina, combinando funcionalidad con una estética moderna y despejada.

Estantes abiertos y rieles suman practicidad sin sacrificar estética.

Tres claves para ganar espacio visual sin perder lugar de guardado

1. Apostá por módulos verticales. En lugar de distribuir las alacenas de forma horizontal sobre toda la mesada, optá por un módulo alto que ocupe todo el alto de la pared. Así concentrás el almacenamiento en un solo punto, liberando el resto de la superficie para estantes abiertos o revestimientos decorativos. Este tipo de despensa moderna aprovecha cada centímetro y, si sumás puertas de vidrio o estantes deslizables, ganás en practicidad sin perder estética.

Los módulos verticales concentran el guardado y liberan la mesada.

2. Incorporá estantes abiertos estratégicamente. No hace falta que toda la cocina sea abierta. Elegí una zona clave, como la que rodea la campana o un lateral de la mesada, para colocar estantes livianos. Allí podés exhibir vajilla bonita, especias o elementos de uso diario. El resto del guardado queda oculto en la despensa vertical, logrando equilibrio entre lo funcional y lo decorativo.

3. Usá rieles y organizadores colgantes. Aprovechá las paredes libres para sumar rieles con ganchos donde colgar utensilios, tablas o repasadores. Así despejás cajones y mesadas, sumás un toque moderno y mantenés todo a mano. La clave está en elegir piezas que combinen con el estilo general de la cocina para que el orden también sea parte de la decoración.