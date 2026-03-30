Ni la pintura ni la decoración: este el detalle de tu casa que más impacta en tu humor, según la neurociencia.

No hay nada más lindo que decorar los diferentes espacios de tu casa según tus gustos: un cuadro, una combinación de colores o incluso elementos llamativos imprimen la personalidad de cada uno dentro de las casas. Sin embargo, muchas personas manifiestan que, pese a tener sus hogares como les gusta, están atrapados en una sensación de melancolía constante. Esto no es casual, sino que la neurociencia lo explica a la perfección.

Los especialistas en neurodiseño advierten que hay un elemento mucho más influyente en el humor, y muchas veces ignorado: la iluminación. Lejos de ser solo una cuestión estética, la forma en que se ilumina un espacio puede modificar directamente cómo nos sentimos en él.

La iluminación, el factor que más influye en el estado de ánimo

Según expertos, la luz no solo afecta lo que vemos, sino también cómo funciona nuestro cerebro. La iluminación influye en los niveles de energía, el estado de alerta e incluso en el descanso. “La iluminación moldea por completo nuestro humor”, explican especialistas en el área, destacando que no se trata solo de percepción visual, sino de un efecto neurológico que impacta en el cuerpo.

La clave está en el vínculo con el ritmo circadiano: la exposición a luz natural durante el día ayuda a regular el ciclo sueño-vigilia, mejora el estado de ánimo y favorece el descanso nocturno. Por el contrario, una iluminación artificial intensa o mal diseñada puede generar fatiga, estrés e incluso afectar la calidad del sueño.

Por qué cambiar la luz puede ser más efectivo que redecorar

A diferencia de otros cambios más costosos o complejos, ajustar la iluminación puede tener un impacto inmediato en cómo se percibe un espacio.

Los especialistas recomiendan trabajar con iluminación en capas:

Luz general o ambiental para iluminar el espacio

para iluminar el espacio Luz puntual para actividades específicas

para actividades específicas Luz de acento para generar calidez y profundidad

Este enfoque no solo mejora la funcionalidad, sino que también reduce la fatiga visual y crea ambientes más confortables.

Ni la pintura ni la decoración: este el detalle de tu casa que más impacta en tu humor, según la neurociencia.

Además, otro factor clave es la temperatura del color: