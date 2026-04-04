Pobreza igual que en 2017, pero con menor PBI: las inconsistencias que cuestionan los datos de Milei

Una inconsistencia metodológica sobrevuela a la administración de Javier Milei. No solo tiene problemas para medir la inflación, tomando una canasta de consumos totalmente desactualizada; en sus cálculos sobre la pobreza salta otra contradicción. Un trabajo del área de “Estudios Económicos Banco Provincia” se preguntó cómo es posible que la pobreza se ubique en los mismos valores que en el período 2016-2017 si el PBI per cápita cayó un 4,5%. “Algo no cierra”, sintetizaron desde este centro de estudios.

La pobreza afectó al 28,2% de las personas en la segunda mitad de 2025. Así, volvió al promedio 2016-2017 (28%). En el mismo período, el PBI per cápita cayó 4,5%. “¿Cómo se explica que la pobreza sea la misma que en 2016-2017 si la producción por habitante cayó más de 4%?”, se preguntaron desde el Banco Provincia y su área de Estudios Económicos. Una respuesta podría ser por la supuesta fuerte baja de la inflación (también con algo de manipulación teniendo en cuenta que ya debería haber operado el cambio metodológico dispuesto por el Indec). La otra dificultad tiene que ver con los problemas de captación de los ingresos.

“Al comparar los ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares con otros registros se ve una clara inconsistencia. Según la EPH, los salarios privados formales crecieron 17,6% entre 2023 y 2025. En cambio, según el índice de salarios del mismo INDEC cayeron 1,4%. Algo no cierra”, señalaron desde el centro de estudios el Banco Provincia.

La disonancia vale para otros grupos de ingresos. Los trabajadores públicos ganaron 1% de salario real entre 2023 y 2025 según la EPH, pero perdieron 16% según el índice de salarios. Las jubilaciones -bono incluido- cayeron 14% real según ANSES, pero crecieron 12% según EPH.

En el caso de los trabajadores informales y los cuentapropistas no existen registros administrativos para contrastar, pero el escenario es el mismo: crecieron 20 y 30% entre 2023 y 2025, y su recomposición relativa fue todavía mayor que la de los empleados privados registrados.

“¿Por qué no cierran los números? En 2024, la EPH actualizó su cuestionario individual, incorporando preguntas sobre ingresos no laborales y programas sociales. Así, empezaron a captarse más fuentes de ingresos que antes y las series dejaron de ser comparables entre sí. Los problemas metodológicos para captar ingresos son transversales a toda la pirámide poblacional: aunque el salario real cayó 25% según el índice de INDEC, los ingresos totales retrocedieron "solo" 4,5% medidos por EPH. Una diferencia significativa”, concluyó el estudio.

La evolución de los ingresos según la EPH no se condice con los registros administrativos: las caídas de 20-25% que muestran los índices de salarios vs. 2017 se reducen a menos de la mitad en la EPH.