Está a 6 horas de CABA: el pueblito rural que inspiró a una de las obras más aclamadas de la literatura nacional

Emplazado en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, General Villegas aparece como un destino que combina identidad rural, patrimonio cultural y espacios naturales amplios ideales para descubrir en Semana Santa 2026.

Marcado por su historia ligada al desarrollo ferroviario de fines del siglo XIX y por su condición de cruce entre provincias que lo bendijo con carácter de frontera productiva y cultural, la localidad brinda hoy una oferta turística centrada en lo simple: aire libre, tradiciones y vida comunitaria.

Además, lejos de circunscribir en un pasaje chato, otro de los principales ejes para entender a Villegas reside es su vínculo con la literatura: es el lugar de nacimiento de Manuel Puig, autor de “Boquitas pintadas”, novela que transcurre en el ficticio “Coronel Vallejos”, una representación directa de este rincón bonaerense.

¿Cómo es y qué hacer en General Villegas?

General Villegas ofrece un fuerte atractivo natural. El Parque Municipal General San Martín es el principal espacio verde y uno de los más grandes de la región, con alrededor de 40 hectáreas forestadas, senderos, lagunas y áreas recreativas donde se concentran muchas de las actividades al aire libre: caminatas, ciclismo, pesca, kayak y eventos deportivos. Durante el verano, el balneario municipal y sus piletas se erigen como otros de los puntos más concurridos, especialmente por familias y visitantes.

El entorno natural también invita a vivir experiencias más vinculadas con la llanura pampeana: recorridos rurales, observación de aves y circuitos de aventura. Estas alternativas, junto con una gastronomía basada en productos locales, completan una gama de opciones que apunta a un turismo de relajación y baja intensidad.

Como legado de la obra de Puig, Villegas desarrolló el Circuito Cultural Manuel Puig, un recorrido urbano que permite identificar casas, calles y espacios que aparecen en sus textos o formaron parte de su vida. Esta área no solo convoca a lectores, sino que también funciona como una forma concreta de leer el territorio a través de la literatura.

La propuesta cultural se completa con el Museo Municipal de Bellas Artes “Carlos Alonso”, que alberga la serie “La guerra al malón”, realizada por el artista durante su estadía en la ciudad en la década del 60. La colección, compuesta por decenas, aborda episodios históricos vinculados a la campaña del desierto y se complementa con exposiciones temporarias y actividades abiertas a la comunidad.

¿Cómo llegar a General Villegas?

Para llegar a General Villegas desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, será necesario tomar la Ruta Nacional 7 hasta Junín y luego la Ruta Nacional 188. También existen servicios de micros de larga distancia que salen desde Retiro y conectan ambos puntos con frecuencias diarias.