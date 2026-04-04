Independiente vs Racing Club por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El clásico de Avellaneda vivirá un nuevo capítulo este sábado cuando Independiente reciba a Racing Club, en un duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro presenta dos realidades opuestas: el Rojo atraviesa un momento delicado con solo una victoria en sus últimos seis partidos de liga y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que la Academia llega invicta en sus últimos nueve compromisos y con la posibilidad de afianzarse en las primeras posiciones de su zona.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Racing Club, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Racing Club?

El partido entre Independiente y Racing Club por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 5 de abril de 2026, a partir de las 17:30 (hora argentina) en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer, asistido en el VAR por Germán Delfino.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros llega a este clásico en una situación crítica. El Rojo perdió en las últimas dos fechas del torneo y actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, lo que ha encendido las alarmas en el club de Avellaneda. La presión sobre el técnico es cada vez mayor, y una nueva derrota en el clásico podría marcar el final de su ciclo al frente del equipo.

Si bien Independiente viene de conseguir una victoria por 4-2 ante Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina, lo cierto es que en la liga el rendimiento ha sido muy irregular. Solo ganó uno de sus últimos seis partidos en el Torneo Apertura, y la caída ante Talleres como local por 2-1 en su último encuentro de liga terminó de agotar la paciencia de los hinchas del Rojo. Quinteros, quien llegó al club recién a finales de 2025, enfrenta el desafío más importante desde su llegada.

Para este compromiso, el técnico recupera a varios jugadores que estuvieron con sus respectivas selecciones durante la fecha FIFA. El lateral derecho Santiago Arias regresa de Colombia, el delantero Gabriel Ávalos vuelve de Paraguay, y Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez regresan de la selección de Chile. Los tres primeros están pensados para volver rápidamente al equipo titular. Además, Facundo Zabala y Santiago Montiel dejaron atrás sus lesiones y estarían disponibles. Sin embargo, la gran ausencia será Matías Abaldo, pieza clave en el ataque, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado ante Talleres.

Por su parte, Racing Club llega a este enfrentamiento en un gran momento. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, arrastra un invicto de nueve partidos y tiene la gran oportunidad no solo de afianzarse en las primeras posiciones en su zona sino también de hundir más a su rival. El equipo se ubica quinto en su zona con 18 unidades, tras vencer 2-1 a Belgrano en Córdoba en su último partido de liga, con goles de Adrián Fernández y Marco Di Césare.

Racing jugó su partido de Copa Argentina durante la fecha FIFA, donde se impuso ante San Martín de Formosa por 1-0. En ese encuentro, Costas realizó una rotación importante del once titular, con lo cual ahora regresaría el equipo más tradicional para afrontar el clásico. Además, Duván Vergara se recuperó de una lesión en el aductor de la pierna derecha que lo marginó de los últimos dos partidos, y este lunes se entrenó a la par del resto de sus compañeros.

Este clásico de Avellaneda será determinante para ambos equipos. Independiente necesita desesperadamente una victoria para salir de la zona de crisis y darle un respiro a Quinteros, mientras que Racing busca extender su invicto a diez partidos y consolidarse en la parte alta de la tabla. Ambos equipos vienen de clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina, pero sus presentes en el torneo doméstico no podrían ser más diferentes. La Academia tiene la posibilidad de dar un golpe anímico importante en casa de su clásico rival, algo que podría complicar aún más la situación del Rojo.

Formaciones probables de Independiente y Racing Club

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, ya tiene en mente la probable formación inicial, con varios regresos importantes y una ausencia obligada. El director técnico pudo entrenar con los jugadores que volvieron de sus respectivas selecciones: el lateral derecho Santiago Arias de Colombia, el delantero Gabriel Ávalos de Paraguay, y Lautaro Millán con Chile. Los tres están considerados para regresar rápidamente al equipo titular. Además, Facundo Zabala regresaría al sector izquierdo de la defensa y Santiago Montiel como uno de los extremos, tras dejar atrás las lesiones que los aquejaban.

La gran ausencia para Quinteros será Matías Abaldo, una de las piezas clave en el ataque del Rojo. El uruguayo fue expulsado en la caída por 2-1 frente a Talleres en la última jornada del certamen doméstico y debe cumplir una fecha de suspensión. En su lugar, el entrenador completaría el tridente ofensivo con Ignacio Pussetto, quien acompañaría a Gabriel Ávalos como referencia de área y a Santiago Montiel por una de las bandas. Ignacio Malcorra sería el encargado de manejar los hilos del mediocampo junto a Iván Marcone y Lautaro Millán.

Por el lado de Racing Club, Gustavo Costas mantiene una sola duda en el sector del mediocampo para intentar quedarse con los tres puntos y extender el invicto a diez partidos entre el torneo local y la Copa Argentina. La decisión pasa por el ingreso de Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, los dos futbolistas que pelean por un lugar en la zona del medio al lado de Santiago Sosa y Adrián "Toto" Fernández. Agustín Forneris es la tercera opción del técnico para ese sector.

El cambio obligado que tendrá que hacer Costas es en el lateral izquierdo, donde Gabriel Rojas regresó con un desgarro de su convocatoria con la Selección Argentina y no podrá disputar los próximos partidos, en una dura baja para la Academia por el gran nivel que venía mostrando. Su reemplazo será Agustín García Basso. Después, el entrenador mantendría el equipo y el esquema habitual, con cuatro defensores, tres volantes, y Santiago Solari y Tomás Conechny por las bandas para acompañar a Adrián "Maravilla" Martínez como referencia en el área. Duván Vergara, quien ya está recuperado de su lesión, sería una alternativa importante desde el banco de suplentes.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cánnavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny, Adrián Martínez.

Independiente vs Racing Club: Ficha técnica