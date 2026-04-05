El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: el motivo por el que se podría cancelar el juicio
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 2 minutos
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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¿Peligra el juicio por Loan? Un juez se jubila y deben rearmar el tribunal
Después de la polémica por la demora en el inicio del debate, el único magistrado correntino y Presidente del Tribunal empezó los trámites jubilatorios y crece el temor de que se postergue el inicio o se modifique el cronograma de audiencias.
Poco después de la polémica en la audiencia preliminar del juicio contra 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña y tras las discusiones sobre la posibilidad de que el debate inicie recién en octubre, un nuevo escándalo rodea los Tribunales Federales de Corrientes. En la audiencia, después de los reclamos de la querella y la fiscalía por las demoras, el Tribunal quedó compuesto por tres jueces titulares y uno suplente. De esos magistrados, uno solo es de esa provincia. Se trata del Presidente del Tribunal, Fermín Amado Cerolini, que en las últimas horas quedó envuelto en una polémica ya que se conoció que inició con los trámites jubilatorios, lo que generó rumores de que podría retrasarse el inicio del juicio y alterar el cronograma de audiencias.
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Caso Loan: revés judicial clave para uno de los imputados en el juicio
El tío del niño presentó un recurso de queja que fue desestimado por la Cámara Federal de Casación Penal. De qué se trata.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, en las últimas horas, un recurso de queja que presentaron los abogados defensores de Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, a partir del cual pretendía ser beneficiado por la prisión domiciliaria por la situación de vulnerabilidad de sus hijos. Cabe señalar que todavía se desconoce el paradero del pequeño de 6 años o qué ocurrió con él aquel 13 de junio de 2024 cuando desapareció del paraje Algarrobal.
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Rechazaron que el juicio de Loan inicie el día de su cumpleaños
El Tribunal consideró "impertinente" el pedido de la familia del menor. Qué hace falta para que la fecha de comienzo del juicio quede definida.
La querella que representa a la familia del pequeño en la causa por la desaparición de Loan le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes que la fecha de inicio del juicio que resta fijar tenga un valor simbólico. Por esa razón, propusieron que el debate comience el 8 de mayo -y no en octubre, como se dispuso en la audiencia preliminar-, día en que el menor de edad cumpliría 7 años.
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Caso Loan: las últimas declaraciones de la familia del niño
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