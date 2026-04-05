Ver River vs. Belgrano en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River busca seguir de racha tras su triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto.

River recibirá el domingo a las 18 a Belgrano de Córdoba en uno de los partidos más atrapantes de la fecha 13 del campeonato Apertura 2026. El conjunto que dirige Eduardo "Chacho" Coudet viene de consesguir una buena victoria de visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto y llega con una racha positiva de tres victorias de forma consecutiva que lo posicionaron bien de cara al playoff.

Del lado del conjunto de Ricardo Zielinski, el encuentro ante el Millonario llega como una buena oportunidad para recuperarse de la derrota frente a Racing. El torneo hasta el momento para el Pirata viene siendo muy bueno, con un equipo que logró partidos de alto nivel, sostenido en la jerarquía de jugadores de experiencia y talento, como Franco "Mudo" Vázquez y Lucas Zelarrayan.

Por dónde se puede ver River vs. Belgrano

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales legales. El encuentro entre River y Belgrano de este domingo 5 de abril a las 18 será transmitido por TNT Sports.

Coudet piensa cambios en River

Para este partido, Coudet recupera varios futbolistas que vienen de jugar con sus selecciones en la fecha FIFA. Por un lado, se da el regreso de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño tras viajar a Estados Unidos con la Selección Colombia. También se reincorpora Matías Viña, que fue citado por Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay, Kendry Páez estuvo con Ecuador y Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña fueron parte de la convocatoria de Lionel Scaloni.

Con relación a lo que será el partido contra Belgrano, el "Chacho" meterá a Fabricio Bustos en lugar del lesionado Gonzalo Montiel y a Matías Viña por Marcos Acuña, que se encuentra lesionado. La duda pasa también por la zona de ataque, con la posibilidad de que ingrese en el once titular Kendry Páez, que no ha tenido muchos minutos desde su llegada a River y busca consolidarse.

Coudet trabaja en seguir mejorando el funcionamiento de River.

La intensa seguidilla que se le viene al Millonario

El conjunto de Núñez afronta una etapa de gran acumulación de partidos que pueden definir su suerte en este semestre. Primero se les viene el partido del domingo contra Belgrano, después tendrá que afrontar el debut por Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles 8 de abril en Bolivia. El domingo siguiente juega el clásico con Racing de visitante, luego contra Carabobo de Venezuela por copa y finalmente el Superclásico contra Boca.