Una importante constructora frenó una obra y despidió trabajadores en medio de la crisis de Milei

Una importante constructora despidió casi 50 trabajadores.

La construcción fue uno de los rubros más afectados por las políticas de Javier Milei y una compañía comenzó a despedir trabajadores acrecentando la crisis económica. El motivo fue la falta de pagos del gobierno nacional paralizando una importante obra vial

Se trata de la empresa Vial Agro que ya comenzó a mandar los telegramas a sus empleados y que frenó el proyecto de autopista entre Mercedes y Suipacha sobre la Ruta Nacional 5 que abarcaba el tramo entre los kilómetros 104 y 124 para unir estas ciudades.

Los trabajos sobre la Ruta ya estaban interrumpidos de manera transitoria por falta de insumos, pero esta semana se confirmó la paralización formal luego de que la empresa contratista despidiera a gran parte de los trabajadores destinados a las tareas en esa área.

Sostuvieron que se debe a la imposibilidad de sostener la estructura de costos sin el flujo de fondos estatales. Previo a los despidos habían ocurrido varias suspensiones preventivas por etapas.

Más de 60 despidos por el freno de la obra

Según detallaron desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), hace algunas semanas la empresa envió los telegramas de despidos a 48 trabajadores, pero esperan que en los próximos días se sumen 15 mas, que estaban realizando tareas mínimas a la espera de resolución del conflicto.

También explicaron que en el predio de la firma solo permanecerá una guardia mínima de trabajadores del área de administración así como algunos serenos para custodiar la maquinaria pesada que todavía no fue retirada del lugar.

Desde la firma marcaron que el gobierno de Javier Milei les debe varios certificados de obra, por lo cual la continuidad operativa de la obra se volvió inviable ya que la empresa no puede financiar el avance de la autopista con recursos propios.

Según señalaron hubo gestiones ante Vialidad Nacional para saber sobre la posibilidad de retomar los trabajos, pero desde el ente afirmaron no tener precisiones sobre el proyecto, por lo cual podría quedar abandonado indefinidamente.

La obra se encontraba en la fase de suelo cal y arena y temen que se convierta en un "elefante blanco" más de esta gestión, pese a que era una e las obras de infraestructura más esperadas y necesarias para la región.

Cabe señalar que la Ruta 5 cumple un rol estratégico al vincular la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa y conectar distintos corredores productivos, incluidos los vinculados a Vaca Muerta y circuitos turísticos del oeste del país.