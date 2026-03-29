Un histórico bar porteño cerró sus puertas

En el contexto de crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, la industria gastronómica es de las más golpeadas y al duro panorama de cierre de locales se le suma el de un histórico bar porteño.

70 30 Bar comunicó el cierre de sus puertas y este viernes 27 de marzo fue la despedida del comercio de Palermo, que tuvo su última noche. Los dueños aclararon que no hay marcha atrás.

"Hoy nos toca decir adiós, y no, no es una movida de marketing. 70 30 Palermo cierra sus puertas para siempre", relataron a través de sus redes sociales. Detallaron además las conversaciones que tuvieron y que fueron el germen del proyecto.

"Un grupo de amigos que fueron de nada a todo. Nuestra historia empezó como un sueño loco y ¿saben que? No podría haber sido posible sin ustedes. Fuimos un hostel, un bar, una cervecería. Fuimos todo lo que quisimos, pero lo más importante, fuimos todo lo que ustedes quisieron", continuaron en su publicación de despedida.

En esa línea, sumaron: "Año tras año sobrevivimos y le ganamos a una pandemia mundial. Vivimos los mejores y peores momentos, pero nuestra terraza, estamos seguros que es la mejor terraza de Palermo".

"Hoy con el corazón temblando nos toca soltarle la mano a nuestro tercer sueño. 70 30 Palermo cierra sus puertas", concluyeron desde el bar. A modo de cierre, tuvieron una última jornada este viernes con descuentos y promociones en toda la carta.

Tras el cierre del local de Gurruchaga 1493, la marca 70 30 se quedará con sus otras dos sucursales, Vicente Lopez 2116 (Recoleta) y Arribeños 3498 (Nuñez).

Este viernes fue la última noche del par de Palermo.

Cierra una pionera cervecería en una zona clave de la Costa Argentina

La sucursal de la famosa cervecería afectada se encuentra en Bernardo de Irigoyen al 3851, entre Formosa y Matheu, Mar del Plata. Según informó la propia marca a través de sus redes sociales, la decisión obedece a que no se alcanzó un acuerdo con los nuevos propietarios del inmueble. De esta manera, el local pondrá fin a su ciclo el próximo 18 de abril.

El anuncio llegó acompañado de un mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de clientes que expresaron su pesar y recordaron momentos compartidos en el espacio. “El local de Antares Bernardo cerrará sus puertas el próximo 18 de abril”, indicaron desde la empresa, y agregaron que la etapa que concluye “significó muchísimo”.

Antares desembarcó en esa esquina de Playa Grande a principios de los 2000 y se convirtió en un símbolo del crecimiento de la cerveza artesanal en la costa atlántica. En una época en la que el rubro recién comenzaba a despegar, la cervecería supo construir una identidad propia con sus estilos de producción, su propuesta gastronómica y un ambiente que convocaba a distintas generaciones.

En el comunicado, la empresa hizo un repaso emocionado de lo vivido: “Fueron casi dos décadas de encuentros, celebraciones, música, amistades, trabajo en equipo y miles de momentos que nos marcaron para siempre. Cada persona que pasó por acá —clientes, amigos y colaboradores— fueron parte de esta historia”.