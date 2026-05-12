Kicillof estará en la marcha universitaria: "Conquista de la democracia"

El Gobernador Axel Kicillof se expresó en favor de la educación pública y marchará esta tarde en la cuarta Marcha Federal Universitaria. “La universidad pública es una de las mayores conquistas de la democracia argentina”, expresó en redes sociales y agregó: “Frente al ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Milei, defenderla es cuidar la ciencia, el desarrollo y el derecho al futuro”.

El dirigente compartió una nota de opinión realizada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y Juan Manuel Padin, subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires en la página web del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) que responde al mandatario.

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En la misma se detalla la “conquista histórica” que fue la Universidad pública para el “pueblo argentino”. Además explican los recortes que realizó el gobierno de Javier Milei desde que asumió a la fecha. En ese sentido, los dirigentes indicaron que la provincia de Buenos Aires funciona como “escudo y red del sistema universitario”.

La convocatoria de Kicillof

Durante su paso por Córdoba el viernes pasado, Axel Kicillof llamó a marchar este 12 de mayo “en cada una de las provincias de la Argentina”, en “defensa de la educación pública”. Se trata de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. El mandatario realizó ese pedido durante el Congreso Federal de Salud y en las distintas conferencias de prensa que dio. El mismo pedido fue ratificado este lunes en Casa de Gobierno por el ministro Carlos Bianco.

“Se va a producir la cuarta marcha Federal Universitaria que además coincide con el día 200 que no se está aplicando la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso de la Nación”, señaló. De esta manera, dijo que la convocatoria la realizan “desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el Partido Justicialista bonaerense y desde el Movimiento Derecho al Futuro”. A partir de las 15.30 convocarán en diagonal sur y Perú.

Sobre la Marcha Federal Universitaria, Bianco cargó las tintas contra la gestión libertaria: “No solo es una cuestión de recursos, sino que fundamentalmente es una decisión política la que lleva adelante el gobierno de Milei”. Así, el dirigente recalcó que “la marcha plantea que se cumpla con el financiamiento universitario fijado por ley”.