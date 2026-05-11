Kicillof estará en la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

Durante su paso por Córdoba el viernes pasado, el gobernador Axel Kicillof llamó a marchar este 12 de mayo “en cada una de las provincias de la Argentina”, en “defensa de la educación pública”. Se trata de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. El mandatario realizó ese pedido durante el Congreso Federal de Salud y en las distintas conferencias de prensa que dio. El mismo pedido fue ratificado este lunes en Casa de Gobierno por el ministro Carlos Bianco.

“Se va a producir la cuarta marcha Federal Universitaria que además coincide con el día 200 que no se está aplicando la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso de la Nación”, señaló. De esta manera, dijo que la convocatoria la realizan “desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el Partido Justicialista bonaerense y desde el Movimiento Derecho al Futuro”. A partir de las 15.30 convocarán en diagonal sur y Perú.

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Sobre la Marcha Federal Universitaria, Bianco cargó las tintas contra la gestión libertaria: “No solo es una cuestión de recursos, sino que fundamentalmente es una decisión política la que lleva adelante el gobierno de Milei”. Así, el dirigente recalcó que “la marcha plantea que se cumpla con el financiamiento universitario fijado por ley”.

Bianco hizo un repaso de la ley de financiamiento y la postura del gobierno Nacional en los últimos 2 años. Recordó que el 6 de agosto de 2025 se dio media sanción a la norma y que se sancionó definitivamente el 21 de agosto. El primer “veto presidencial” se produjo el 10 de septiembre, “con la excusa de que no se decía de dónde iban a salir los recursos”, recordó el ministro.

El funcionario recordó que “se insistió” con la Ley y en ambas Cámaras, y por más de los 2 tercios, “el 17 de septiembre se volvió a insistir, y el 2 de octubre se aprobó el rechazo al veto en el Senado”. Finalmente, el 21 de octubre de 2025 la norma fue promulgada, “pero a pesar de estar vigente, el Gobierno ejecutó la judicializó”. Sin embargo, el 23 de diciembre el juez federal Martín Cormick, “dijo que había que ejecutar el financiamiento, el Gobierno apeló y la Cámara Contencioso Administrativo ratificó el fallo en primera instancia. Fue así que el Gobierno nacional obtuvo un recursos extraordinario y ahora la Corte Suprema es la que tiene que definir”, cerró Bianco.

Las acciones políticas el gobierno de Axel Kicillof

Durante la conferencia de prensa, Bianco aprovechó la oportunidad para detallar las medidas tomadas por el gobierno bonaerense en materia de educación pública universitaria, y para diferenciarse aún más del modelo libertario nacional.

La provincia de Buenos Aires “retomó 29 obras abandonadas por Nación en 26 universidades nacionales”, con una inversión prevista de $41.583 millones. En lo que respecta al boleto estudiantil, en 2025 se benefició a 978 mil estudiantes - 252 mil terciarios y 726 mil universitarios - mediante el boleto estudiantil, con una inversión total de $78.807 millones. El Banco Provincia firmó convenio con 19 universidades para que, a través de cuenta DNI, se realicen descuentos del 40% en gastronomía. “Se registraron 318 mil transacciones en 2025 con reintegros por $570 millones”.

Finalmente, Bianco detalló que desde el programa “Puentes” ya está en 81 municipios en la Red Bonaerense de Centros Universitarios, y se inauguraron 51 centros universitarios. Se dictan 360 carreras y hay 19.794 estudiantes inscriptos. Desde el lanzamiento del programa en 2022 se invirtieron $36.877 millones.

Se firmaron 17 convenios marco de colaboración con Universidades Nacionales: Universidad Nacional de Chilecito, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Comahue, Patagonia Austral, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis, Río Cuarto, Santiago del Estero, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y Facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.