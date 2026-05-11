Cómo viajar gratis en colectivo con el CUD en Buenos Aires: el paso a paso

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que acredita el derecho a viajar sin costo en el transporte público de pasajeros. Está destinado a personas con discapacidad, trasplantados y quienes se encuentran en lista de espera para un trasplante, y se rige por las leyes provinciales 10.592 y 14.721, garantizadas por las resoluciones 130/14 y 55/20.

El beneficio cubre los servicios urbanos e interurbanos de colectivos dentro de la provincia de Buenos Aires, así como el transporte público fluvial en aguas jurisdiccionales provinciales.

Quiénes pueden solicitarlo

Personas con discapacidad que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Pacientes trasplantados.

Pacientes en lista de espera para un trasplante (con credencial del INCUCAI o CUCAIBA).

Cómo hacer el trámite paso a paso

Reunir la documentación: DNI y CUD (o credencial de trasplante/lista de espera). Ingresar al sistema web: el trámite se realiza a través del Sistema de Solicitud de Pases vía Web del Ministerio de Transporte bonaerense (link disponible en la página oficial). Seleccionar el municipio de retiro: hay que elegir dónde se retirará la credencial. Los residentes en CABA pueden consignar como lugar de entrega la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Av. Callao 237), previa coordinación por correo a paselibremultimodal@transporte.gba.gob.ar. Cargar la solicitud: completar el formulario online con los datos personales y adjuntar la documentación escaneada. El sistema convalida automáticamente la condición de beneficiario. Seguir el estado del trámite: una vez cargada la solicitud, se puede monitorear online ingresando a la opción "Estado de mi PLM". Retirar la credencial: la entrega es descentralizada en los municipios. La persona debe acudir a la comuna que seleccionó al iniciar el trámite.

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Reglas de uso y beneficios

El beneficiario puede viajar solo o acompañado (el acompañante puede ser cualquier persona, sin límite de edad).

En viajes de larga distancia , la empresa de transporte debe otorgar pasaje de ida y vuelta al momento de solicitar el boleto. Si no hay cupo, la persona tiene derecho a recibir un informe por escrito con el número de PLM de quienes ocupan los lugares solicitados, y a obtener una reserva para el servicio siguiente o el que desee.

Las personas con discapacidad tienen derecho a ser ubicadas en los primeros asientos de la unidad.

Prórroga de vencimiento

Mediante la Resolución N°71/2025, se extendió la vigencia de los Pases Libres Multimodal cuyo vencimiento opere entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 por el lapso de 1 año, contado desde la fecha de vencimiento que figura en la credencial.

Dónde reclamar si no se respeta el beneficio

El Ministerio de Transporte bonaerense dispone de un Sistema de Denuncias online. Allí se debe seleccionar el motivo "Incumplimiento de las normas de accesibilidad / discapacidad". Es importante dejar teléfono y correo electrónico para recibir seguimiento.