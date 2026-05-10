Putin aseguró que la guerra en Ucrania “está llegando a su fin”

En una nueva señal sobre el futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin afirmó que la guerra "está llegando a su fin" durante una conferencia posterior al desfile por el Día de la Victoria en Moscú. El mandatario ruso volvió a responsabilizar a Occidente por la escalada bélica y dejó abierta la puerta a futuras negociaciones, aunque puso condiciones para reunirse con Volodimir Zelensky.

El presidente ruso realizó las declaraciones luego del tradicional desfile militar que conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de otros años, el evento en la Plaza Roja tuvo un perfil mucho más reducido y sin la habitual exhibición de tanques y misiles.

Las autoridades rusas extremaron las medidas de seguridad ante el temor de posibles ataques ucranianos sobre Moscú. En ese contexto, un alto el fuego impulsado por Estados Unidos redujo temporalmente el riesgo de incidentes durante las celebraciones. "Creo que este asunto está llegando a su fin", sostuvo Putin tras el acto, en referencia a la llamada "operación militar especial” en Ucrania. Más tarde, durante una conferencia de prensa, profundizó sus críticas contra los países occidentales y el respaldo militar a Kiev. "Prometieron asistencia y luego comenzaron a alimentar una confrontación con Rusia que continúa hasta el día de hoy. Creo que este asunto está llegando a su fin, pero es un tema serio", afirmó.

Horas antes de esas declaraciones, el mandatario había defendido nuevamente la ofensiva militar rusa durante su discurso anual por el Día de la Victoria. Allí aseguró que Rusia libra una "guerra justa" y calificó a Ucrania como una fuerza "agresiva" que está siendo "armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN". La invasión rusa a Ucrania comenzó formalmente en febrero de 2022, aunque el conflicto entre ambos países se arrastra desde 2014, cuando Moscú anexó Crimea y apoyó a grupos separatistas en el este ucraniano.

Las condiciones de Putin para reunirse con Zelensky

Putin también se refirió a una posible reunión cara a cara con Volodimir Zelensky, aunque aclaró que eso solo ocurriría después de alcanzar un acuerdo definitivo de paz.

"Una reunión en un tercer país también es posible, pero solo una vez que se hayan alcanzado acuerdos finales sobre un tratado de paz con una perspectiva histórica de largo plazo, para participar en este evento y firmarlo, pero debe ser el paso final", señaló. "No es la primera vez que escuchamos este tipo de declaraciones", agregó en referencia a la predisposición expresada por Zelensky para mantener un encuentro personal.