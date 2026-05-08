El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el director general de la corporación estatal Rostec, Serguéi Chémezov, en Moscú, Rusia

​El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a negociar con "todo el mundo", incluidos los europeos, según informó ‌el Kremlin el viernes, ‌después de que el Financial Times publicara que los líderes de la Unión Europea se estaban preparando para posibles conversaciones.

El FT informó el jueves de que el cambio de postura de la UE se debía a la frustración europea con las negociaciones para poner fin ​a la guerra ⁠de Ucrania, lideradas por el presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump.

El presidente del Consejo Europeo, ⁠António Costa, afirmó que creía que ⁠existía "potencial" para que la UE negociara con Putin y que el bloque contaba con el respaldo del presidente ucraniano, ⁠Volodímir Zelenski, para hacerlo, según el FT.

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"Putin está ​dispuesto a negociar con todo el ‌mundo. Lo ha afirmado en ‌repetidas ocasiones", dijo a los periodistas el portavoz ⁠del Kremlin, Dmitri Peskov, cuando Reuters le preguntó por la noticia del FT.

"Estaremos dispuestos a avanzar en nuestro diálogo en la medida en que los europeos estén ​dispuestos a ‌hacerlo. Sin embargo, como Putin ha declarado en repetidas ocasiones, no iniciaremos dichos contactos tras la postura adoptada por los europeos".

Rusia afirma que corresponde a los Gobiernos europeos dar el primer ⁠paso, ya que fueron ellos quienes rompieron el contacto con Moscú en 2022 tras el inicio de la guerra con Ucrania.

"La parte rusa no fue la iniciadora del cese total de nuestras relaciones con la UE", dijo Peskov. "Esto fue iniciado por Bruselas y por las distintas capitales europeas".

Los líderes ‌europeos han afirmado que Rusia debe ser derrotada en Ucrania y han tildado a Putin de criminal de guerra y autócrata que, según ellos, podría atacar algún día a un miembro de la OTAN si se le permite ‌ganar la guerra. Rusia desestima tales afirmaciones como tonterías.

Putin, que ordenó el envío de efectivos a Ucrania en febrero de ‌2022, tacha ⁠a las potencias europeas de belicistas por apoyar a Ucrania con decenas de miles de ​millones de dólares en ayuda, armas e inteligencia.

Con información de Reuters