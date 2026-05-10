River vs San Lorenzo por Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, hora, TV en vivo y streaming

River Plate recibirá este domingo a San Lorenzo en el Monumental por uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet llega con apenas 68 horas de descanso tras el agónico triunfo 2-1 sobre Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez se metió en la fase de eliminación directa de manera ajustada y buscará romper la racha favorable que mantiene en el estadio del Millonario, donde la Banda no le gana desde octubre de 2021.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River y San Lorenzo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y San Lorenzo?

El partido entre River y San Lorenzo se disputará este domingo 10 de mayo de 2026 a las 19 horas (horario argentino) en el estadio Más Monumental. El árbitro designado será Sebastián Zunino y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El cruce corresponde a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y se definirá a partido único: en caso de empate en los 90 minutos, el ganador se decidirá directamente desde el punto del penal, sin tiempo suplementario. El vencedor avanzará a los cuartos de final, donde se medirá ante el ganador de la llave entre Vélez y Gimnasia La Plata.

River clasificó como segundo de la Zona B con 29 unidades, igualado en puntos con Argentinos Juniors pero con mejor diferencia de gol (+10 contra +4). El conjunto de Núñez viene de un cierre de fase regular irregular: cayó 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental en la última fecha del Apertura, con gol de Renzo Tesuri, y se retiró silbado por su gente. Pese a la derrota, mantuvo la segunda posición y aseguró la localía en esta instancia.

Tras esa caída, el Chacho Coudet viajó a Venezuela con un equipo alternativo y rescató una victoria épica 2-1 sobre Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con goles de Maximiliano Meza y Maximiliano Salas sobre la hora. El Millonario lidera su zona con 10 unidades y tiene un pie en los octavos del certamen continental. Para el cruce ante el Ciclón, Coudet recuperaría a varios de los preservados como Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, y no presenta bajas destacadas por lesión.

San Lorenzo, por su parte, accedió a los playoffs en la séptima posición de la Zona A con 22 unidades, una clasificación que se concretó de manera agónica luego de que Defensa y Justicia cayera ante Gimnasia de Mendoza en la última jornada. El Ciclón viene de perder 2-1 ante Independiente en el Nuevo Gasómetro, donde el local Ezequiel Herrera descontó sobre el final pero no alcanzó para revertir los goles de Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez.

En el medio, el equipo de Boedo afrontó la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, donde igualó 0-0 con Deportivo Cuenca en Ecuador y se mantiene como único líder del Grupo D con 6 puntos. Para visitar el Monumental, Gustavo Álvarez tiene una baja confirmada por suspensión: Alexis Cuello, expulsado ante Independiente, no podrá ser de la partida y su lugar lo ocuparía Matías Reali. Además, el técnico evalúa el regreso de Mathías De Ritis al once tras haber sido reemplazado por el juvenil Teo Rodríguez Pagano en el partido continental.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Nahuel Barrios. DT: Gustavo Álvarez.

River vs. San Lorenzo: ficha técnica