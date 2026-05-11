Vanesa Martín pasó por su segunda casa y deslumbró un Gran Rex agotado: "Valoremos que estamos aquí hoy"

Vanesa Martín volvió a pasar por Buenos Aires con un Gran Rex agotado, invitados de lujo y un repertorio que le erizó la piel a miles de fanáticos. La cantante española regaló dos noches cargadas de emoción, en la previa a sus próximos shows en Rosario y Córdoba.

"Siempre sentí Argentina como mi casa. Desde la primera vez que vine aquí sentí esa conexión, esa complicidad, ese amor genuino, esa pasión", expresó ante un público que respondió emocionado.

Con una puesta inmersiva, llena de momentos emotivos y complicidad con el público, la artista española recorrió gran parte de su repertorio acompañada del canto y el baile del público. La apertura tuvo canciones como “Casa Mía”, “Hábito” y “De tus ojos”.

Vanesa Martín pasó por su segunda casa y deslumbró un Gran Rex agotado: "Valoremos que estamos aquí hoy"

Entre las primeras canciones, Vanesa Martín le dio la bienvenida al público a su gira Casa Mía y les explicó: "Si vinieras a mi casa, os pondría vino, comida, pero esta noche quiero poneros emociones, recuerdos, deseos, anhelos, fortalezas, vulnerabilidades".

"Quiero que penséis en que la vida es breve y a veces nos quejamos, cuando la cabeza se deja y no encontramos lo que decir o lo que hacer en lugar de agarrar un libro, ver una peli, salir a pasear, pensamos cosas que en vuestras palabras serían boludeces... Valoremos que estamos aquí hoy, que tenemos ganas de vivir", pidió.

Durante el concierto, la cantante pasó por "Besos y descuidos”, “Complicidad”, “Polvo de mariposas”, “Te has perdido quién soy”, “Me sucedes”, “Intimidad” y “He sido”, "Arráncame”, que fueron de las más ovacionadas. Además, se destacaron el cover de “90 minutos” y el de "Zamba para olvidar". El cierre llegó con “Caída Libre”, “Cómo te digo” y el pedido de más canciones por parte de un público que quería extender un poco más casi dos horas de show.

"Venimos a ser y a existir sin más, sin más etiqueta y sin más que ser buenas personas, seres humanos increíbles, crecer. Que cada uno sea como quiere, se enamore de quien quiera y haga lo que quiera", celebró Vanesa Martín.

De Luciano Pereyra a Juan Carlos Baglietto: los invitados de lujo de Vanesa Martín

Sobre el escenario y entre el público las dos noches de la cantante española en el Gran Rex contaron con reconocidas figuras. El viernes 8 de mayo, uno de los momentos más ovacionados lo protagonizó junto a Luciano Pereyra, con quien cantó “No te pude retener”.

Sin embargo, también causó furor la presencia de Lali Espósito en la platea. "La quiero muchísimo, me parece un ser tremendo. La adoro, me río mucho con ella. Es mi amiga, mi compañera. Nos hemos reído mucho y nos reiremos muchísimo más. Aprendo mucho de ella y está por ahí detrás Mariana", manifestó y bajó del escenario para darle un abrazo a la reina del pop argentino.

Durante la segunda noche del Rex, el sábado 9 de mayo, la fiesta la trajeron Juan Carlos Baglietto, quien se subió al escenario para cantar "El témpano" con Martín. Mientras que la artista también contó con la presencia de Yami Safdie, con quien cantó "4 paredes", la canción que comparten. Además, se subieron al escenario Dos Más Uno, con quienes Vanesa Martín interpretó una versión de la icónica "Zamba y acuarela".