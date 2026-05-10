El inglés, cada vez más decisivo para emigrar: cómo medir tu nivel de forma online.

En un contexto donde el dominio del inglés se consolida como una de las competencias más relevantes para el desarrollo académico y profesional, Pearson, empresa especializada en soluciones educativas y aprendizaje, refuerza su compromiso con la educación al sumarse como sponsor de Desafío Atenea, una iniciativa impulsada por Kocawa en colaboración con OLGA que conecta aprendizaje, cultura y desafíos del mundo real para estudiantes universitarios de todo el país.
A través de esta alianza, la compañía pone el foco en un aspecto clave del futuro laboral: la validación de habilidades. En este caso, facilitando el acceso a certificaciones internacionales que permiten acreditar de manera oficial el nivel de inglés, una herramienta cada vez más demandada tanto por universidades como por empleadores a nivel global.
Llevar inglés a todo el mundo: el test fácil para probar tus habilidades
El Pearson Test of English (PTE) es un examen internacional 100% computarizado que evalúa de forma integral las habilidades de speaking, listening, reading y writing. Se trata de una certificación reconocida globalmente, que permite a los estudiantes demostrar su nivel de idioma de manera confiable y objetiva en distintos ámbitos académicos y profesionales.
Dentro de esta propuesta, la versión PTE Express cobra especial relevancia por su capacidad de ofrecer resultados en menor tiempo, manteniendo los mismos estándares de validez y precisión que la versión tradicional. Esto la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes necesitan acreditar su nivel de inglés de forma ágil para acceder a nuevas oportunidades.
“Hoy el inglés es mucho más que un conocimiento adicional: es una herramienta concreta para acceder a mejores oportunidades. Desde Pearson buscamos acercar soluciones que permitan a los estudiantes validar sus habilidades con estándares internacionales”, señaló Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson.
La participación en el Desafío Atenea se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía orientada a reducir las barreras de acceso a certificaciones internacionales y acompañar a las nuevas generaciones en su desarrollo académico y profesional, en un entorno cada vez más globalizado.
“Ser parte de este tipo de iniciativas nos permite conectar con los estudiantes en un momento clave de su formación y brindarles herramientas que tienen impacto real en su futuro. La certificación de habilidades es un diferencial cada vez más valorado”, agregaron.