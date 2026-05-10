El inglés, cada vez más decisivo para emigrar: cómo medir tu nivel de forma online.

En un contexto donde el dominio del inglés se consolida como una de las competencias más relevantes para el desarrollo académico y profesional, Pearson, empresa especializada en soluciones educativas y aprendizaje, refuerza su compromiso con la educación al sumarse como sponsor de Desafío Atenea, una iniciativa impulsada por Kocawa en colaboración con OLGA que conecta aprendizaje, cultura y desafíos del mundo real para estudiantes universitarios de todo el país.

A través de esta alianza, la compañía pone el foco en un aspecto clave del futuro laboral: la validación de habilidades. En este caso, facilitando el acceso a certificaciones internacionales que permiten acreditar de manera oficial el nivel de inglés, una herramienta cada vez más demandada tanto por universidades como por empleadores a nivel global.

Llevar inglés a todo el mundo: el test fácil para probar tus habilidades

El Pearson Test of English (PTE) es un examen internacional 100% computarizado que evalúa de forma integral las habilidades de speaking, listening, reading y writing. Se trata de una certificación reconocida globalmente, que permite a los estudiantes demostrar su nivel de idioma de manera confiable y objetiva en distintos ámbitos académicos y profesionales.

Dentro de esta propuesta, la versión PTE Express cobra especial relevancia por su capacidad de ofrecer resultados en menor tiempo, manteniendo los mismos estándares de validez y precisión que la versión tradicional. Esto la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes necesitan acreditar su nivel de inglés de forma ágil para acceder a nuevas oportunidades.

“Hoy el inglés es mucho más que un conocimiento adicional: es una herramienta concreta para acceder a mejores oportunidades. Desde Pearson buscamos acercar soluciones que permitan a los estudiantes validar sus habilidades con estándares internacionales”, señaló Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson.

El inglés, cada vez más decisivo para emigrar: cómo medir tu nivel de forma online.

La participación en el Desafío Atenea se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía orientada a reducir las barreras de acceso a certificaciones internacionales y acompañar a las nuevas generaciones en su desarrollo académico y profesional, en un entorno cada vez más globalizado.

“Ser parte de este tipo de iniciativas nos permite conectar con los estudiantes en un momento clave de su formación y brindarles herramientas que tienen impacto real en su futuro. La certificación de habilidades es un diferencial cada vez más valorado”, agregaron.