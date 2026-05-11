Uno por uno: los puntajes de los jugadores de River en la agónica victoria ante San Lorenzo





Santiago Beltrán (10): Tuvo un gran partido y fue clave en el segundo tiempo cuando sacó una pelota a por encima del travesaño luego de un disparo de Rodrigo Auzmendi. Fue la gran figura de River en los penales. El mejor jugador del partido

Gonzalo Montiel (6): Regular como siempre el lateral derecho de River. Buscó en ataque, pero no descolló en ataque. Los centros por lo bajo no llegaron nunca a destino.

Lucas Martínez Quarta (5): Llamativo partido del defensor de River que, una vez más, tuvo un partido en el que no pudo hacer frente a los delanteros de San Lorenzo. Se perdió un gol imposible.

Lautaro Rivero (4): Nunca pudo con los delanteros de San Lorenzo que lo enloquecieron siendo un poco más inteligentes. Le costó en la salida y sigue sin acomodarse en el fondo de River.

Marcos Acuña (6): Uno de los dos mejores jugadores de River. Compadrito, es verdad, pero aún así fue el que más intentó a puro centro y trató de hacer en ataque, pero después enloqueció. No hizo nada en el segundo gol de San Lorenzo.

Aníbal Moreno (5): Flojo partido del mediocampista. Con su rival con 10 jugadores, nunca logró imponerse en mitad de cancha y se lo comió el mediocampo de San Lorenzo. Nunca estuvo claro.

Fausto Vera (5): Bien en defensa, pero en ataque nunca gravitó. Tibio para ser una de las opciones del Millonario para generar juego.

Tomás Galván (4): Igual que Vera. No desequilibró nunca, los defensores de San Lorenzo le tomaron rápido la patente.

Maximiliano Meza (4): Se lo nota con poco rodaje. No lastimó nunca y estuvo flojo en defensa. El equipo mejoró cuando él salió y eso es todo una marca de lo que significó su presencia.

Facundo Colidio (5): El partido contra San Lorenzo es una muestra cabal de lo que fue su paso por River: nunca apareció en un partido importante.



Sebastián Driussi (4): Desde que volvió a River no gravitó casi nunca. No logró alinearse con el mediocampo, siempre suelto arriba y nunca llevó peligro.

Los cambios de River

Juanfer Quintero (9): el mejor jugador de River, pero no logró hacer la diferencia ante un San Lorenzo que se plantó bien. Fue el autor de la asistencia extraordinaria sobre Marcos Acuña.

Kendry Páez (4): el ecuatoriano demostró porque no logró descollar en Europa. No logró nunca pasar a un jugador, conectarse y no saltó cuando la pelota llegó hacia él. También erró el penal clave. Lo hizo zafar Santiago Beltrán.