Subte Línea B: anuncian nueva apertura de molinetes por reclamo salarial.

Los trabajadores de la Línea B de subtes de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron una nueva apertura de molinetes, esta vez en reclamo salarial. Esta medida de fuerza se volvió habitué en respuesta a desacuerdos con Emova, sin afectar a los usuarios. La misma tendrá lugar el lunes 11 de mayo en la estación Federico Lacroze de la línea B entre las 7 y las 8 hs.

Cómo es el reclamo de los trabajadores de la Línea B de subtes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) reclama por la "la inmediata devolución de los salarios descontados ilegalmente". Asimismo, los trabajadores denunciaron "las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas".

Liberarán molinetes los trabajadores de la Línea B el lunes 11.

Siguiendo esta línea, reclaman la "ausencia de mantenimiento, inversión y obras; faltante de personal por el vaciamiento de sectores completos; trenes obsoletos, sin posibilidades de reparación por falta de repuestos y sin sistemas de seguridad operativos; malfuncionamiento o ausencia de accesos adecuados, escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones; infraestructura precaria o inadecuada; y vías al borde del colapso".

A estos problemas se les suma el ya denunciado desde hace años: la presencia de asbesto. "Contamina, enferma y mata trabajadores y usuario. Además es evidenciada por reiteradas denuncias de varios organismos e individuos como las que se hicieron públicas en los últimos días de parte de la Auditoria General de la Ciudad y las permanentes multas que aplica el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos", sostiene el comunicado de los trabajadores.

En lo que a las condiciones salariales, los metrodelegados denunciaron: "Como parte de ese plan, en los últimos meses inicio un proceso fraudulento de descuentos injustificados e ilegales sobre los salarios de decenas de trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato buscando 'apretarnos' para que dejemos de exigir un subte cómodo, eficiente, seguro y barato", mientras que aseguraron que "la Justicia ordenó a Emova cesar en su actitud y a no continuar con los descuentos de salarios compulsivos".

A pesar del reclamo y el actuar de la Justicia, "en la última liquidación de sueldos avanzaron con descuentos de entre 10 y 30 días, entregando recibos con 0 pesos de salario a trabajadores que realizaron sus tareas todo el mes", concluyeron desde el sindicato.