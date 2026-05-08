En medio de un clima de tensión, Karina y Bullrich se volvieron a ver las caras en Casa Rosada

En medio de un clima de tensión, Karina Milei y Patricia Bullrich se volvieron a ver las caras en Casa Rosada. Fue en una reunión de Gabinete ampliado donde estuvieron los principales actores del Gobierno. Duró dos horas y media. Javier Milei estuvo apenas 30 minutos y se fue.

Apenas terminada la conferencia de prensa, a las 14.10, Manuel Adorni, Luis Caputo Alejandra Monteoliva partieron hacia la reunión. Los esperaba Milei y su equipo.

El comienzo del encuentro lo tuvo como protagonista a Milei, donde ratificó a Adorni. Estuvo presente 30 minutos el Presidente y se fue. Quedó a cargo el jefe de Gabinete. La reunión terminó pasadas las 16 horas. Hubo un clima tenso. Bullrich llegaba luego de patear el avispero con respecto a la situación judicial de Adorni.

La exministra de Seguridad le había planteado a Milei la separación de Adorni del cargo a comienzos de esta semana. Milei se negó. Bullrich le contó que saldría a expresar su malestar. El Presidente se enojó. Y Karina Milei estalló.

Para calmar las aguas, Bullrich recorrió hoy un barrio porteño en su plan de ser la candidata a jefa de gobierno de CABA junto a la armadora de Karina en la Ciudad, Pilar Ramírez. Bullrich por ahora camina CABA pero en su entorno dan pistas de que hasta podría escindirse del Gobierno e ir por una candidatura presidencial en 2027. "No quiero volver a un tema que ya lo dije, lo defendí, fui taxativa, clarita. Y ya está, no quiero repetirlo. Todos saben lo que dije y lo que pienso”, dijo Pato en el canal A24 desde Villa Lugano, donde fue a hacer una recorrida antes de la reunión del Gabinete en Balcarce 50.

Fuentes de la Rosada contaron a El Destape: "Abrió la reunión el Presidente. Habló media hora. Dio un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. Después tomó el mando de la reunión el Jefe de Gabinete. Agradeció a los equipos por el informe de gestión del Congreso. Expuso sobre el plan de gestión 2026/27 y reestructuración presupuestaria que se firma hoy, con retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo".

Luego se conversó sobre revisión de organismos internacionales. Y finalmente se habló sobre proyectos legislativos a seguir. Hablaron Martín Menem y Patricia Bullrich.

Antes, en la conferencia, Adorni no quiso que se hablara de su escándalo judicial por su patrimonio, sus recientes gastos y viajes. Los periodistas presentes consultaron a los ministros si hubo contratiempos en las inversiones extranjeras en medio de las investigaciones que se están llevando adelante. A pesar de que no iba a tomar la palabra, se acercó al micrófono cuando se preguntó si los ministros cobraban "sobresueldos": "Me parece que amerita, mas allá de la buena voluntad de los ministros de responder preguntas, que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas de los que estamos hablando acá", dijo Adorni.

El exvocero volvió a tener otra mala conferencia de prensa. En el Gobierno ya avisaron que habrá otra la semana próxima. Buscan cambiar la agenda de la corrupción. Mientras, el jueves habrá Adornipallooza en el Congreso con reclamos legislativos sobre sus causas. Hay quienes impulsan su destitución en la oposición no peronista. Por ahora, sin votos pero con voluntad. Milei mientras lo ratifica: "Adorni se queda sí o sí".