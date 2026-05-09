Ver Boca vs. Huracán en vivo online por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Leandro Paredes y Jordy Caicedo, referentes de Boca y Huracán.

Boca recibe este sábado a las 19 horas a Huracán por los octavos de final del torneo Apertura. Un partido en el que el "Xeneize" llega como favorito, pero deberá demostrar en esta etapa eliminatoria si está para ser campeón y manejar la presión de llevar la chapa de candidato, después de finalizar segundo en su grupo con 30 unidades, a un punto del líder Estudiantes de La Plata.

El conjunto de Claudio Úbeda llega golpeado después de perder por 1 a 0 contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Un encuentro que lo condicionó con respecto a su futuro en la Copa Libertadores de América, donde aún depende de sí mismo para pasar de ronda pero aún no aseguro su pasaje a octavos. Y tiene por delante (en caso de seguir avanzando) un calendario exigente de partidos.

Por dónde ver Boca contra Huracán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Boca y Huracán será transmitido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o TNT Sports).

Boca espera por Leandro Brey

Una de las malas noticias que recibió el "Xeneize" en su visita a Guayaquil fue la lesión de Leandro Brey. El arquero tuvo que salir en el encuentro contra el conjunto ecuatoriano y obligó al ingreso de Javier García, tercer guardameta del plantel, quien volvió a tener minutos ante la ausencia también de Agustín Marchesín, que no podrá volver en lo que queda del semestre.

El arquero Leandro Brey.

Pero finalmente los resultados médicos trajeron tranquilidad y Brey solo sufrió un traumatismo con contractura en la zona de la ingle, por lo que el cuerpo técnico espera a su recuperación definitiva de cara al cruce con el "Globo". Luego, el equipo está confirmado con García o el mencionado Brey; Marcelo Weingantd, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Huracán y una campaña irregular

El "Globo" viene de empatar 0 a 0 contra Racing, en un encuentro que lo dejó en la séptima posición del campeonato, con 22 puntos. Lleva tres partidos sin conocer la victoria y no viene mostrando un gran nivel futbolístico, aunque ha demostrado ser un equipo duro de vencer, con uno de los goleadores del torneo como Jordy Caicedo, la garantía y experiencia en el arco de Hernán Galindez y algunos jugadores de buen pie como el "Colo" Gil.