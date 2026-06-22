Así avanza la obra que cambiará para siempre la Autopista Buenos Aires-La Plata

La construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata continúa avanzando y ya se consolida como una de las principales obras viales en ejecución en la provincia de Buenos Aires. El proyecto es llevado adelante por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y el Ministerio de Infraestructura bonaerense con el objetivo de optimizar la circulación en uno de los corredores más transitados del país.

La intervención contempla la ampliación de la autopista en sentido hacia la capital provincial y beneficiará a más de 1,3 millones de personas que la utilizan habitualmente.

¿Dónde se construye el nuevo cuarto carril?

La obra se desarrolla en un tramo de 20 kilómetros, entre el Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 11,5, y la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45. El recorrido atraviesa los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Además de la incorporación del nuevo carril, el proyecto incluye la repavimentación integral de los tres carriles existentes. Según AUBASA, las tareas se ejecutan en varios frentes de manera simultánea y demandan la colocación de más de mil toneladas de asfalto por semana.

"Es una intervención que mejora la circulación, la seguridad vial y acompaña el crecimiento de una de las autopistas más transitadas del país", destacó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

¿Cuáles serán los beneficios para los usuarios?

Las autoridades provinciales estiman que la ampliación permitirá reducir entre 15 y 20 minutos los tiempos de viaje para los más de 220 mil vehículos que transitan diariamente por la autopista en sentido hacia La Plata.

El nuevo carril también apunta a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, además de optimizar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

"Esta obra se financia con recursos propios de la empresa. Bajo la gestión de su presidente, José Arteaga, AUBASA demuestra que cuando hay una administración seria, eficiente y transparente, los recursos de los bonaerenses vuelven en obras concretas que mejoran la calidad de vida de las personas", agregó Katopodis.

La construcción del cuarto carril forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA, que contempla distintas intervenciones destinadas a modernizar la infraestructura vial provincial. Una vez finalizada, la ampliación será una de las obras más importantes en la historia de la concesionaria y una de las principales mejoras realizadas en la Autopista Buenos Aires-La Plata en las últimas décadas.