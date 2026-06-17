La provincia de Buenos Aires avanza con una de las obras viales más esperadas: la repavimentación integral de la Ruta Provincial 205, un corredor clave que conecta el sudoeste del Conurbano con el interior bonaerense. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre la localidad de Ezeiza y el cruce con la Ruta Provincial 6.

La intervención forma parte del plan de recuperación de la infraestructura vial que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y busca mejorar la seguridad vial y la conectividad en uno de los accesos más utilizados de la región.

¿Qué trabajos se realizan sobre la Ruta 205?

Las tareas sobre la RP 205 incluyen la repavimentación de los sectores más deteriorados, la reconstrucción de banquinas y mejoras en las condiciones de circulación para automovilistas, transportistas y servicios de pasajeros.

Además, el proyecto prevé la optimización de intersecciones y la incorporación de nuevas medidas de seguridad vial, con el objetivo de reducir riesgos y agilizar el tránsito en un corredor estratégico para la actividad económica y productiva de la zona.

La RP 205 es una vía fundamental para la conexión entre los partidos de Ezeiza y Cañuelas y sirve como enlace con otras rutas provinciales y nacionales, por lo que su estado impacta directamente en la movilidad de miles de personas.

"La repavimentación integral de la Ruta Provincial 205 es una obra muy importante para Ezeiza, Cañuelas y toda esta región. Son 15 kilómetros que estamos poniendo en valor con nueva calzada, banquinas, iluminación, semaforización, dársenas y refugios para que miles de vecinos puedan viajar más seguros todos los días", destacó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

La repavimentación de la RP 205 era un reclamo histórico de los vecinos debido al deterioro de la calzada y fue recibida con gran expectativa por las comunidades de Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Villa Adriana y Levenne, ya que se trata de una intervención clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de todo el corredor.