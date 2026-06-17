Tras la victoria de Argentina, Kicillof retoma la agenda de gestión en PBA

Luego de la victoria de la selección Argentina en el Mundial, el gobernador Axel Kicillof retoma su agenda y hará base en Chascomús y General Belgrano para entregar viviendas, netbooks y amplificar sus programas de gestión.

Desde las 11 de la mañana, el mandatario encabeza la inauguración de la nueva planta de producción de Atalaya junto al intendente de Chascomús, Javier Gastón. Además, recorrerá las nuevas instalaciones de la empresa, que permitirán ampliar la capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo para la compañía.

Luego, entregará 347 escrituras a 248 familias del distrito en el marco del programa "Mi Escritura, Mi Casa". Mientras que como actividad posterior, el Gobernador entregará netbooks para estudiantes de establecimientos educativos locales en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

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Pasado el mediodía, el mandatario irá hasta General Belgrano y encabezará la entrega de 10 viviendas destinadas a efectivos policiales junto al intendente, Osvaldo Dinápoli.

Durante la jornada también inaugurará el Centro Universitario N° 53 del Programa Puentes, una iniciativa que acerca la educación universitaria al interior bonaerense. Además, entregarán computadoras y diplomas a egresados de la Diplomatura en Energías Renovables.

Entre las últimas actividades, Kicillof entregará 110 escrituras a 81 familias del distrito; y firmará un convenio con Provincia Leasing para la adquisición de equipamiento municipal.

“Un pendrive para la Provincia”

El mandatario Kicillof se sumó a los cuestionamientos contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien intentó justificar más de 500 mil dólares que "encontró" dentro de un supuesto pendrive con criptomonedas. "Si fuera peronista estaría preso", lanzó al comparar el rol que tendría la Justicia si no se tratara de un alto funcionario de Javier Milei.

"Hay gente que es antiperonista, para los que son antiperonistas dirían que si esto le pasa a un peronista 'debería estar preso', pero con este caso es un 'estamos viendo'", dijo Kicillof durante una conferencia de prensa en la localidad de Ramallo ante medios locales.

Luego, el gobernador hizo alusión a la entrevista en la que Adorni reveló que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por año como un "trofeo" y que ese fue el origen de sus fondos, que declaró este jueves en sus nuevas declaraciones juradas rectificadas a pedido de la Justicia federal. "La verdad es que yo estoy buscando un pendrive para la provincia, para los recursos de la provincia, porque eso es mucha plata", sentenció de manera irónica, y provocó risas entre los presentes.